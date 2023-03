Tennis So liefen die Tennis-Seniorenmeisterschaften in Essen

Essen. Zehn Tage, 540 Tennisspieler: Es war ein Mammut-Turnier in Essen und die nationale Elite war dabei. So lief die Tennis-Seniorenmeisterschaft.

Zehn Tage „Tennis total“ im TVN Tennis-Zentrum (TZE) in Essen-Bergeborbeck: Rund 540 Spielerinnen und Spieler der nationalen Elite im Seniorenbereich kämpften bei der 54. Auflage in den Altersklassen von 40 bis 85 im weltweit größten Hallenturnier um die Titel. Der traditionell ausrichtende Tennisverband Niederrhein gehört mit 13 neuen Titelträgern und acht Vizemeistern nach diesem Event weiter zu den erfolgreichsten Verbänden im deutschen Seniorentennis.

Das Organisationsteam um Sabine Gerke-Hochdörffer, Desiree Leupold, Renate Czekalla, Janine Lang und Oberschiedsrichter Dietmar Stratmann atmete nach den stressigen Tagen mit täglichen Einsatzzeiten bis über zwölf Stunden durch – rundum zufrieden waren sie mit dem Verlauf. „Es war mal wieder ein Mammut-Programm, das wir jedoch problemlos bewältigt haben“, so Turnierleiterin Gerke-Hochdörffer. „Die Stimmung war bei allen Beteiligten gut.“ Durch die sehr vielen Doppel- und Nebenrunden war die Zeitplanung eine große Herausforderung.

Tennis in Essen: 750 Spiele in einer Woche

Dennoch wurde abends nur bis maximal 23 Uhr gespielt, was angesichts der Menge der Matches erstaunlich ist – rund 750 in der Woche, am Mittwoch waren es über 100. Auch TVN-Präsidentin Sabine Schmitz, die in der Altersklasse 65 erneut ihren Titel verteidigte, war glücklich: „Die Teilnehmerzahlen haben unsere Erwartungen übertroffen. Fast die gesamte nationale Spitze hat sich im TZE ein Stelldichein gegeben. Besonders freut mich natürlich, dass der Tennisverband Niederrhein mit vielen Titeln der erfolgreichste Landesverband war.“

Erneut schlugen einige ehemalige Profis – wie Petra Theuring vom TC Moers in der Altersklasse 40 – auf. Die ehemalige Nummer 29 im Welt-Ranking war zwischen 1994 und 1998 hinter Steffi Graf, Anke Huber und Barbara Rittner die Nummer vier in Deutschland und erreichte jeweils die zweite Runde beim Grand-Slam-Turnier in Paris.

In ihrem ersten Turnier nach zwei großen Verletzungen hatte sie im Essener Endspiel gegen Monika Keller zunächst einige Eingewöhnungsprobleme, gab nach dem 6:4 jedoch kein Spiel mehr ab.

Sebastian Schiessl setzt sich bei den Herren durch

In der „Königsklasse“ Herren 40 schaltete Sven Andre aus dem TVN (SV Budberg) den Top-Gesetzten Carsten Gröger im Halbfinale mit 6:0, 6:4 aus, war jedoch im Endspiel gegen den Sebastian Schiessl (Straubing) beim 0:6, 1:6 chancenlos.

