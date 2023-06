Kanupolo So klettern KSV Rothe Mühle und Wanderfalke weiter nach oben

Die beiden Essener Kanupolo-Bundesligisten steigern sich am zweiten Spieltag. Das haben die Essener an diesem Spieltag besser gemacht.

Die Kanupolo-Bundesligisten KSV Rothe Mühle (KRM) und KG Wanderfalke (KGW) haben wieder den richtigen Kurs eingeschlagen. Nach dem durchwachsenen ersten Spieltag haben die beiden Essener Vereine Boden gut gemacht und konnten den Ausrutscher zum Auftakt korrigieren. Rothe Mühle kletterte durch fünf Siege von Platz sieben auf drei, Wanderfalke vom achten Rang auf den vierten.

Die Ausgangslage vor den verbleibenden Spieltagen? Wieder deutlich besser. „Insgesamt sind wir schon sehr zufrieden. Wir haben einige Plätze gut gemacht, im Grunde genommen haben wir am ersten Spieltag zu viel liegen gelassen“, bilanzierte KRM-Coach Michael Konrad. Für die Rot-Weißen richtet sich nun der Blick auf den zweiten Platz, der an Bedeutung gewinnen könnte, wenn der Hauptrundenerste auch Deutscher Meister wird.

Auch der Zweitplatzierte für die Champions League

Dann würde sich auch der Zweitplatzierte für die Champions League qualifizieren. „Wir haben jetzt eine ganz gute Ausgangsposition und uns ein kleines Polster geschaffen gegenüber anderen Vereinen.“ Allerdings lief beim Spieltag in Glauchau auch nicht alles rund: Die Rot-Weißen taten sich in vielen Spielen schwer, mussten immer wieder bis zum Schluss zittern.

Locker und befreit aufspielen konnten die Essener nur selten, viele Spiele fielen in die Kategorie Arbeitssieg. „Wir haben vielleicht schon noch die Müdigkeit von letzter Woche vom Deutschland Cup gespürt. Da fehlte so ein bisschen die Frische“, erklärte Konrad, der in einigen Spielen erkältungsbedingt auf Kapitän und Leistungsträger Lennart Unterfeld verzichten musste.

KRM mit 14 Siegen in Folge

Wettbewerbsübergreifend entschied KRM 14 Spiele in Folge für sich – eine kräftezehrende Serie, die bei der 1:6-Niederlage gegen die Havelbrüder Berlin riss. Mit einem Sieg hätte sich Rothe Mühle an den punktgleichen Berlinern auf Platz zwei vorbeischieben können, die Pleite war dennoch verschmerzbar. „Mit einer Niederlage muss man immer rechnen, damit können wir leben“, meinte Konrad.

Zumal die Essener im Vergleich zum ersten Spieltag den ein oder anderen Fortschritt zu verzeichnen hatten: „Wir haben es nicht immer brillant gemacht, aber es immer geschafft, den Vorsprung über die Zeit zu retten“, so der Coach. Bei den Siegen gegen KC Nord-West Berlin (5:4) und den RSV Hannover (4:3) bewiesen die Essener zudem Nervenstärke und entschieden die Spiele erst in der Schlussminute für sich.

Rothe Mühle kassierte die meisten Gegentore

Die fast makellose Bilanz in Glauchau darf allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Essener in ihrem Spiel noch Defizite aufweisen. Von den aktuell für die Playoffs qualifizierten Teams hat Rothe Mühle die meisten Gegentore kassiert (36). „Wir haben die Gegner zum Schluss nochmal rankommen lassen. Wir dachten, wir wären schon einen Schritt weiter in der Defensive“, analysierte Konrad.

Vier Gegentreffer weniger an den ersten beiden Spieltagen kassiert hat die KG Wanderfalke (32), die das Wochenende in Glauchau ungeschlagen beendete (Drei Siege, drei Unentschieden). Dabei fielen kurzfristig zwei Stammkräfte aus, sodass die Werdener ihre Verteidigung umstellen mussten. „Das hat sehr gut funktioniert. Vorne im Angriff waren wir nach dem Deutschland Cup auch ein bisschen eingespielter“, erklärte KGW-Kapitän Lukas Körner.

Neuzugang Ivan Debelyi mit 17 Toren an der Spitze

Inzwischen haben die Wanderfalken auch jemanden, der die Angriffe eiskalt abschließt: Neuzugang Ivan Debelyi. Der Torjäger steht aktuell mit satten 17 Treffern an der Spitze der Torschützenliste. „Der Junge ist echt eine Macht. Er hat so eine Power und positive Energie, dass er richtig gut bei uns ins Team passt“, schwärmt Körner. „Das war der Schlüssel, der uns noch ein bisschen gefehlt hat.“

Mit den Playdown-Rängen, die den Werdenern in der letzten Saison drohten, müssen sie sich aktuell nicht beschäftigen. „Wir gucken gar nicht nach unten – eher nach oben, wie weit es noch geht.“

Essener Ergebnisse des zweiten Bundesliga-Spieltags:

(KGW)KRM – KSV Glauchau 3:2, KGW – ACC Hamburg 4:2, KRM – RKV Berlin 5:3, KGW – KC Nord-West Berlin 3:3, KRM – KC Nord-West Berlin 5:4, KGW – RSV Hannover 4:1, KRM – ACC Hamburg 3:1, KGW – Havelbrüder Berlin 3:3, KRM – Havelbrüder Berlin 1:6, KGW – RKV Berlin 4:4, KRM – RSV Hannover 4:3, KGW – KSV Glauchau 4:2.

