So geht der FC Kray ins Spiel eins nach Fabian Springob

Essen. Fehlstart in die Oberliga: Der FC Kray trifft auf Ratingen, das mit einem neuen Trainer. Was Rudi Zedi zum Spiel eins nach Fabian Springob sagt.

Der ETB Schwarz-Weiß will das Momentum auf seiner Seite behalten – der FC Kray sucht es. Nach dem Rücktritt von Fabian Springob geht es nach Ratingen. Das ist keine leichte Aufgabe für den FC Kray.

FSV Duisburg – ETB Schwarz-Weiß (So., 15.30 Uhr). Es musste eine Steigerung her nach dieser ersten Halbzeit. 0:1 lag der ETB Schwarz-Weiß am Donnerstag im Niederrheinpokal beim TSV Wachtendonk-Wankum zurück, zu wenig für die eigenen Ansprüche. „Wir haben nach 20, 25 Minuten den Zugriff verloren und sind dann in Rückstand geraten“, haderte Trainer Damian Apfeld.

ETB Schwarz-Weiß: Zimmerling besorgt die nächste Pokalrunde

Ein Pokalfight entwickelte sich – und die Essener nahmen das dankend an. Noel Futkeu (56.) und Guiliano Zimmerling (74.) drehten die Partie, der ETB war weiter. Ein „verdienter Sieg“ für Apfeld, das macht Mut für die nächste Liga-Aufgabe.

Beim FSV Duisburg soll der nächste Sieg her, der ETB ist favorisiert. Apfeld aber sagt: „Ich habe den FSV am Sonntag beobachtet, wo sie beim VfB Homberg einen Punkt geholt haben und gut und leidenschaftlich verteidigt haben. Wenn sie auf ihrem kleinen Kunstrasenplatz hinten gut stehen, wird es nicht ganz so einfach.“

Die Essener wollen in ihrem Flow bleiben, so Apfeld weiter. „Es ist wichtig, dass wir das gute Momentum aufrechterhalten und wieder an unsere Grenzen gehen, mit der hohen Intensität, die uns in den letzten Wochen ausgezeichnet hat.“ Prince Kimbakidila, Fatih Özbayrak, Clinton Williams, Labinot Kryeziu, Mehmet Dalyanoglu und Emre Kilav werden dabei ausfallen.

Germania Ratingen – FC Kray (So., 15 Uhr). Das wird schwer für den FC Kray: Nach dem Rücktritt von Trainer Fabian Springob und dem Fehlstart in die Oberliga geht es zu Ratingen 04/19, das Zweiter ist. 19 Tore hat Ratingen bislang erzielt – die zweitmeisten der Liga.

FC Kray: Interimstrainer Rudi Zedi beschwört den Zusammenhalt

„Die Trainingsleistungen unter der Woche waren gut, die Spieler haben die neue Situation angenommen und gut mitgezogen“, so Sportchef Rudi Zedi, der nach dem Springob-Aus als Trainer eingesprungen ist. „Auch da habe ich ja schon drauf hingewiesen, dass es jetzt wichtig sein wird, Ruhe reinzubringen und die Arbeit mit der Mannschaft auf das Wesentliche zu reduzieren.“

Er könnte die Mannschaft in Ratingen verändern: „Man stellt das Team so ein, dass bei Umsetzung dieser Veränderungen und guter Tagesform der Mannschaft, jeder Gegner zu schlagen ist, dies haben einige Ergebnisse auch am letzten Wochenende gezeigt.“

Spvg Schonnebeck – VfB Hilden (So., 15 Uhr). Das 3:2 im Niederrheinpokal, es tat der Spielvereinigung Schonnebeck so gut. In der Liga läuft es noch nicht rund, da kam der Sieg zur richtigen Zeit. „Eine tolle Mannschaftsleistung, Riesenkompliment ans Team, das wirklich alles reingeworfen hat“, sagte Trainer Dirk Tönnies nachher.

Schonnebeck kann das Selbstvertrauen gut gebrauchen, am Sonntag geht es gegen den Vierten, den VfB Hilden. Der hat erst einmal verloren. Beide Partien in der Vorsaison hatten die Hildener gegen die Schwalben zudem für sich entscheiden. Rechnungen sind also offen.

