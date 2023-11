Sieg in Tilburg: Moskitos Essen wieder auf dem ersten Platz

Tilburg/Essen. Die Moskitos Essen sind wieder Tabellenführer der Oberliga. Wie die Konkurrenz mithalf und wie der Essener Trainer erfolgreich umstellte.

Fabio Frick machte bei den Tilburg Trappers da weiter, wo der Verteidiger der Moskitos Essen beim 3:1-Heimsieg gegen die Hannover Indians aufgehört hatte: Beim Tore schießen. In Tilburg halfen die Gastgeber allerdings kräftig mit: Fricks Pass vor das Tor sprang von dem Schlittschuh eines Trappers-Verteidigers glücklich für Essen hinter die Linie (6.) – die frühe Führung für die Gäste, die sie im Laufe der 60 Minuten nicht mehr abgaben.

3:2 (2:1, 1:0, 0:1) siegte der Essener Eishockey-Oberligist auch ohne Topscorer Elvijs Biezais vor 2400 Zuschauern in den Niederlanden und setzte das nächste Ausrufezeichen. Doch damit nicht genug: Nach fünf Spieltagen in der Verfolgerposition eroberten die die „Mücken“ die Tabellenführung von den Hannover Scorpions zurück, die parallel mit 3:4 bei den Icefighters Leipzig unterlagen. Nach den Siegen gegen die Indians und in Tilburg haben die „Mücken“ auch die beiden verbliebenen Gegner bezwungen, gegen die sie in dieser Saison noch nicht gewonnen haben.

Moskitos Essen müssen die Reihen umstellen

Die Sperre für Biezais nach seiner Spieldauer-Disziplinarstrafe beim Heimsieg gegen die Hannover Indians zwang Trainer Danny Albrecht dazu, seine Reihen umzustellen: Alexander Komov rückte wie schon während des Spiels am Freitag in den ersten Block, Robin Slanina durfte wieder in der zweiten Reihe auflaufen – das war so zu erwarten.

Die ersten Minuten in Tilburg gehörten den Gastgebern, die mit mächtig Geschwindigkeit aus der Kabine kamen, einen Abschluss nach dem anderen verbuchten und die „Mücken“ früh stressten. Die Moskitos taten sich schwer, geordnet aufzubauen – gingen dann aber aus dem Nichts durch Frick in Führung (6.).

Essen im Spiel angekommen – und mit dem zweiten Tor

Damit waren auch die Essener angekommen in dem temporeichen Oberliga-Duell, verteidigten die erste Unterzahlsituation souverän (9.) und erhöhten nur fünf Minuten später.

Alexander Komov (r.) rückte auch in Tilburg in die erste Reihe der Essener Moskitos. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Robin Slanina machte einen schnellen Schritt nach rechts, sein flacher Abschluss rutschte unter Trappers-Goalie Cedrick Andree hindurch ins Tor (14.) – der zweite Treffer der zweiten Reihe, die Verantwortung übernahm und die Paradereihe damit entlastete. Das wollten die Gastgeber aber nicht so stehen lassen: Der Kanadier Brandon Gracel ließ die gesamte Essener Verteidigung stehen und verkürzte kurz vor der zweiten Pause eiskalt auf 1:2 (18.).

Moskitos Essen halten dem Druck in der Schlussphase stand

Verunsichern ließen sich die Gäste davon aber nicht, sondern stellten den alten Abstand nach Wiederbeginn schnell wieder her: In doppelter Überzahl bediente Slanina den Letten Sandis Zolmanis, der die Scheibe mit seiner feinen Direktabnahme im Netz zappeln ließ (23.) – 3:1 für Essen. Danach verlor das Geschehen auf dem Eis etwas an Tempo: Die „Mücken“ beschäftigten die Trappers fleißig weiter, die Hausherren tauchten vor allem nach Essener Fehlern und Unkonzentriertheiten gefährlich vor dem Tor auf (24./38.). Die nächsten Powerplays auf beiden Seiten verpufften wirkungslos, Tilburg wurde auf der Suche nach dem neuerlichen Anschluss trotz der ein oder anderen guten Gelegenheit nicht fündig – vorerst zumindest.

Im Schlussdrittel schienen die Gäste die Führung zuerst souverän zu verteidigen, zu verwalten – bis Jordy Verkiel durch die Essener Zone kurvte und das 2:3 knipste (49.), während vor dem Moskitos-Gehäuse viel Verkehr herrschte. Der Anschlusstreffer verlieh den Trappers mächtig Aufwind, den ESC-Coach Albrecht mit seiner Auszeit zu stoppen versuchte. Tilburg erspielte sich eine Vielzahl an Chancen zum Ausgleich, die Moskitos konnten aber immer wieder für Entlastung sorgen – und hielten auch dem Druck in den Schlussminuten stand, als die Hausherren Goalie Andree zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis genommen hatten.

So haben sie gespielt

Tilburg Trappers – Moskitos 2:3.

Drittel: 1:2, 0:1, 1:0.

Tore: 0:1 Frick (6.), 0:2 Slanina (14.), 1:2 Gracel (18.), 1:3 Zolmanis (23.), 2:3 Verkiel (49.).

Strafminuten: Essen 4 – Tilburg 8.

Zuschauer: 2375.

