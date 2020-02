SGÜ verkauft sich trotz Niederlage gut gegen Wülfrath

SG Überruhr - TB Wülfrath 17:28 (9:10).

Eine starke Halbzeit reichte der SG Überruhr nicht gegen den Spitzenreiter. Nach einem bravourösen Kampf auf Augenhöhe fehlte nach dem Wechsel die Kraft bei den Überruhrer Damen. Das bestätigte auch Rückraum-Allrounderin Amelie Polutta: „Wir mussten der starken Leistung aus dem ersten Durchgang Tribut zollen. Die Niederlage fiel am Ende jedoch zu hoch aus und spiegelt den über weite Strecken engen Spielverlauf nicht wieder. Wir haben uns gegen den hohen Favoriten sehr gut verkauft.“

Die ersten zehn Minuten verliefen torreich. Wülfrath ging bis zur 4. Minute 2:0 in Führung. Überruhr konterte, glich zum 3:3 (8.) aus und erzwang ein Spiel auf Augenhöhe. In den letzten 20 Minute vor dem Wechsel stabilisierten sich beide Abwehrreihen in der kampfbetonten Begegnung. So standen sich in der hektischen Schlussphase durch Zeitstrafen jeweils nur vier Feldspielerinnen gegenüber.

Die zweite Halbzeit stand aber im Zeichen der Wülfrather, die sich auf 15:11(43.) absetzten. Die SGÜ blieb bis zum 16:19 (51.) in Reichweite, geriet aber in den Schlussminuten noch klar unter die Räder.

„Wir haben in den zweiten 30 Minuten zu viele einfache Tore zugelassen. Unser Angriffsspiel geriet ins Stocken. Wir waren wiederholt nicht in der Lage, einen Torabschluss zu generieren. Die überzeugende erste Halbzeit macht uns allerdings Mut für die nächsten schweren Spiele“, zog Amelie Polutta das Fazit.