SGS: Warum Winkler nach dem 1:2 an die deutsche Elf glaubt

Essen. 1:2 gegen Kolumbien, das hatten sich Deutschlands Frauen anders vorgestellt. SGS-Torhüterin Sophia Winkler ordnet das WM-Spiel und die Folgen ein

Euphoriebremse für die deutschen Frauen bei der Fußball-WM in Australien und Neuseeland: Nach dem 6:0-Sieg zum Auftakt gegen Marokko musste sich die DFB-Auswahl im zweiten Gruppenspiel Kolumbien mit 1:2 geschlagen geben. Besonders bitter: Der entscheidende Gegentreffer fiel erst in der Nachspielzeit. Diesen Rückschlag und seine Ursachen ordnet Sophia Winkler, Torfrau des Bundesligisten SGS Essen, im Gespräch mit unserem Mitarbeiter Benedikt Burgmer ein.

Wie haben Sie die WM bisher verfolgt?

Winkler: Ich habe sehr viele Spiele gesehen, fast alle. Meine Eindrücke sind sehr positiv. Die Atmosphäre in den Stadien ist super. Auch heute das Deutschland-Spiel war ausverkauft. Aber auch das Niveau ist absolut ansprechend. Herausragend war dabei der deutsche 6:0-Sieg über Marokko.

SGS-Torfrau Winkler: „Sie haben Druck aufgebaut“

Nach diesem furiosen ersten Auftakterfolgt herrscht nun aber große Ernüchterung im deutschen Lager. Wie kam es aus Ihrer Sicht zu dieser Niederlage gegen Kolumbien, bei der die DFB-Auswahl nach dem 6:0 über Marokko diesmal kaum zu Torchancen kam?

Winkler: Kolumbien ist sehr aggressiv aufgetreten. Von der ersten bis zur letzten Minute haben sie Druck aufgebaut und uns mit dieser hohen Intensität gestresst. Das hat uns verunsichert. So war die Niederlage vielleicht etwas unerwartet, auch wenn klar war, dass Kolumbien ein schwerer Gegner wird. Wir haben kaum Torchancen kreiert, weil sie immer wieder schnell hinter den Ball gekommen sind und so defensiv gut standen. Gewünscht hätte ich mir mehr Flanken von außen auf Alexandra Popp, um so mehr Zug zum Tor zu entwickeln.

Können Sie an einem solchen Tag mit Ihrer Torhüter-Kollegin Merle Frohms mitfühlen?

Winkler: Absolut. Solche Spiele sind für uns einfach undankbar. Es gab keine Situation, wo Merle hätte glänzen können. Und bei beiden Gegentreffern ist sie dann vollkommen chancenlos. Beim ersten Tor löst die Kolumbianerin es individuell stark und haut den Ball perfekt in den Winkel. Das zweite Tor ist ein Kopfball, der brutal gut platziert ist. Da kann man eher kritisieren, dass sie so frei ist. Niederlagen sind nie schön, aber so ist es vielleicht besonders bitter.

Was bedeutet diese Niederlage nun für den weiteren Turnierverlauf?

Winkler: Sie muss analysiert, aber dann auch schnell abgehakt werden. Der volle Fokus gilt nun dem letzten Gruppenspiel gegen Südkorea. Ich bin überzeugt davon, dass wir das gewinnen werden und weiterkommen. Positiv gestimmt bin ich wegen des ersten Spiels gegen Marokko. Das haben wir mit so viel Selbstvertrauen gespielt. Und das müssen wir jetzt auch gegen Südkorea wieder tun.

