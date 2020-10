SGS U20 zeigt sich beim 4:0-Sieg gut aufgelegt

SGS U 20 – VFR SW Warbeyen 4:0 (0:0). Nach schwierigen Wochen zeigte sich die SGS U20 gut aufgelegt: In einem attraktiven Spiel zeigte das Perspektivteam eine vorzügliche Mannschaftsleistung und belohnte sich zu Recht mit einem 4:0-Erfolg (0:0). Zu Gast war der VFR SW Warbeyen, der mit zwei Siegen in die Saison gestartet war und sich zur Saison mit drei Topspielerinnen, die eine Vielzahl an Bundesligaspielen aufweisen können, verstärkt hatte. Trotzdem waren die Essenerinnen von Beginn an tonangebend. Da Warbeyen es auch nach Standards schaffte, immer noch ein Bein, teilweise auf der Torlinie, dazwischen zu bekommen, ging es torlos in die Pause.

Mara Grutkamp mit einem Doppelpack

Nach der Pause war die SGS etwas zielstrebiger und Mara Grutkamp versenkte mit einem Doppelpack (52. und 61. Minute) den Ball in die Maschen. In der 64. Minute veredelte Anna Moczarski einen SGS-Angriff im Eins gegen Eins mit dem Keeper zum 3:0. Anna Mocarszki krönte dann ihre Leistung, als sie in der 87. Minute im Strafraum mit den letzten beiden Verteidigerinnen „tanzte“ und unten links einschob zum 4:0-Endstand.

SGS U20: Winkler - Koffler, Barbara (75. Sipovic), Wicker, Mercan, Grutkamp, Klöß (89. Hintzen), Walther (89. Erkan), Gier, Moczarski (90. Appiah), Piljić.

SGS U17 – Bayer Leverkusen 1:1 (1:0). Im Duell mit dem aktuellen Tabellenführer Bayer Leverkusen mussten sich die Schönebecker B-Juniorinnen trotz eines überzeugenden Auftritts mit einem 1:1 zufrieden geben. Nachdem man am Sonntag beim FC Speyer mit einem überlegenen 3:0 überzeugte, ging es bereits am Dienstag weiter im Spielplan.

Pech beim Freistoß-Ausgleich für Leverkusen

Die Gäste starteten etwas schneller ins Spiel, nach rund zehn Minuten hatten auch die Essenerinnen in ihr Spiel gefunden und konnten der Partie ihren Stempel aufdrücken. Während der Flachschuss von Sophie Grzywacki noch von der Torhüterin pariert werden konnte, war es dann soweit: Kea Lin Velhuis (13.) hatte das Auge für Alisa Grünwald, die den Ball platziert zum 1:0 in die Maschen setzte. Auch im Anschluss steckten die Essenerinnen nicht zurück sondern blieben die dominante Mannschaft.

Der Treffer für Leverkusen fiel denkbar unglücklich nach einem Freistoß: Nachdem die Essener Schlussfrau Josefine Osigus diesen zunächst aus der Luft pflücke, kam die Ernüchterung: Da die Schiedsrichterin den Ball noch nicht freigegeben hatte, musste er wiederholt werden. Der zweite Versuch landete dann – unglücklich abgefälscht von einer Essenerin – im Tor.