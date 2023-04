SGS-Trainer kritisiert: „Erste Hälfte bodenlos schlecht.“

Essen. In der Regionalliga verliert die U20 der SGS Essen gegen FSV Gütersloh II mit 2:3. Das sind die Gründe für diese überraschende Heimniederlage.

In der Frauenfußball-Regionalliga kassierte die U20 des Bundesligisten SGS Essen an der Ardelhütte eine überraschende 2:3-Niederlage gegen den FSV Gütersloh II, der damit die Abstiegszone verlassen hat.

Durch zwei identische Standardsituationen lagen die Essenerinnen früh mit 0:2 (1./8.) hinten. Jeweils nach einem Eckball fand der Ball den Weg ins Essener Tor. Die engagierte Aufholjagd in Hälfte zwei reichte nicht mehr zum Punktgewinn. Die Niederlage war aufgrund der schwachen ersten Hälfte aber letzten Endes in Ordnung.

Durch den frühen Rückstand war der Matchplan von Coach Jonas Kaltenmaier natürlich Makulatur. Es entwickelte sich eine zerfahrene Begegnung, in der Essen viel versuchte, aber wenig gelang. Trotz leichter, optischer Überlegenheit erhöhte der Gast sogar auf 3:0 (42.).

SGS Essen U20 hatte genug Chancen, das Spiel noch zu drehen

Nach der Pause zog sich Gütersloh vollends zurück und die SGS stand meist mit zehn Spielerinnen in der gegnerischen Spielhälfte. Hoffnung keimte auf als die 17-jährige Teresa Buonarroti im Strafraum aus dem Gewühl heraus auf 1:3 (67.) verkürzen konnte. Immer wieder brannte es danach vor dem Gästetor, einmal scheiterte die SGS an der Latte. Als Jugendspielerin Lizzy Weinkauf auf 2:3 (89.) verkürzte, war es jedoch zu spät.

„Das war heute bodenlos, was wir in der ersten Hälfte angeboten haben“, kritisierte SGS-Trainer Kaltenmaier. „In der zweiten Hälfte hatten wir genügend Chance, um das Spiel locker zu drehen und spielen dabei noch längst nicht auf dem Niveau, das wir in diesem Jahr größtenteils abgerufen haben.“

Nach der unglücklichen 1:2-Auswärtsniederlage in Bochum am vorletzten Spieltag, als der zweite Gegentreffer erst in der 84. Minute fiel und dem aktuelle Negativerlebnis gilt es jetzt den Kopf freizubekommen und gegen FV Mönchengladbach (16. April, 13 Uhr) eine positive Reaktion zu zeigen.

SGS U20: Allmann - Erkan (86. Schulz), Buonarroti, Koffler, Sterner (61. Weinkauf), Edwards, Joester (46. Hlavova), Gier (46. Nesse), Schnieder, Moczarski, Karsties.

Hier gibt es alle News vom Essener Sport.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen