SGS gegen Bayern München: Das macht den Essenerinnen Mut

Essen. Der Meister kommt – und die SGS darf auf eine große Kulisse setzen. Die Essenerinnen hoffen auf den Coup und bauen auf eine Senkrechtstarterin.

Der Meister kommt an die Hafenstraße, und die Bundesliga-Fußballerinnen der SGS Essen freuen sich darauf. Sportlich steht gegen den FC Bayern am Sonntag (14 Uhr) zweifelsfrei eine Herkulesaufgabe bevor, der man an der Ardelhütte aber einigermaßen entspannt entgegensieht. Selbst eine Niederlage wäre kein Beinbruch, zumal die Essenerinnen trotz des anspruchsvollen Startprogramms bereits drei Punkte auf dem Konto und damit das von Manager Florian Zeutschler vorgegebene Minimalziel für die ersten drei Partien erreicht haben.

Damit dürfte die Zufriedenheit mit dem Saisonstart größer sein als im Süden. Denn der ambitionierte FCB kam gegen den SC Freiburg nicht über ein 2:2 hinaus und feierte gegen den 1. FC Köln auch einen eher beschwerlichen 2:0-Sieg. „Man hat gegen Freiburg gesehen, dass die Liga sportlich sehr nah beieinander ist und dass die Leistungsdichte zwischen den Mannschaften enger geworden ist“, erklärt Essens Trainer Markus Högner. Allerdings dürfte er auch bemerkt haben, dass es im Tabellenkeller durchaus etwas anders aussieht.

SGS Essen: Atmosphäre kann gegen Bayern ein Faktor sein

Denn der Aufsteiger 1. FC Nürnberg hatte bisher doch große Probleme, sich in der Eliteliga zurechtzufinden. Mit null Punkten und 1:11-Toren sind die Fränkinnen das Schlusslicht und werden sich deutlich steigern müssen. Denn Werder Bremen und Bayer Leverkusen waren noch keine Gegner aus dem obersten Regal der Liga. Einen solchen, nämlich Eintracht Frankfurt, hat die SGS bekanntlich im Eröffnungsspiel geschlagen. Und dieser Überraschungscoup darf nun gegen den FC Bayern als Mutmacher dienen. Trainer Högner traut seiner Elf definitiv einiges zu.

„Natürlich werden wir gute Momente und in der einen oder anderen Phase vielleicht auch etwas Glück brauchen, aber wenn wir eine ähnliche Leistung wie im ersten Heimspiel gegen Frankfurt zeigen – vor allem was das Defensivverhalten und die Laufleistung angeht – dann bin ich überzeugt, dass wir auch etwas mitnehmen können“, sagt er, wohlwissend, dass sein Team am Sonntag „getragen“ werden könnte. Denn ein neuer Zuschauerrekord zeichnet sich ab. Die aktuelle Bestmarke liegt bei 3600 Fans – aufgestellt gegen den FCB in der Vorsaison.

„Wir rechnen mit 4500 bis 5000 Zuschauern“, erklärt Zeutschler. „Die Sparkassen-Tribüne ist bereits jetzt restlos ausverkauft. Zusätzlich werden wir deshalb die Gottschalk-Tribüne öffnen.“ Und damit dürfte eine Atmosphäre entstehen, die die Gäste daheim so nicht kennen. Mehr als 2500 Fans passen in die Spielstätte der Münchnerinnen am Campus gar nicht rein. Schon beim letzten Gastauftritt an der Hafenstraße tat sich der Meister übrigens deutlich schwerer als erwartet und brachte ein 2:1 zu zehnt mühevoll über die Zeit.

Laura Pucks startet bei der SGS durch

Am Sonntag geht es auch für drei ehemalige Essenerinnen zurück an die alte Wirkungsstätte: Linda Dallmann, Jill Baijings und Lea Schüller. Auf letztere im direkten Duell dürfte sich insbesondere Laura Pucks freuen, die bei der SGS in dieser Saison die Senkrechtstarterin ist. Die 19-Jährige gehörte zwar schon in den beiden zurückliegenden Spielzeiten zum Essener Kader, kam zusammengenommen aber nur auf fünf Einwechslungen bei 36 Einsatzminuten. Aktuell startet die Innenverteidigerin voll durch und stand zwei Mal neben Kapitänin Jacqueline Meißner in der Startelf.

Trotz ihres jungen Alters bringt Pucks, die mit der U19 im Sommer Vize-Europameisterin wurde, eine Körperlichkeit mit, die den Essenerinnen an anderen Stellen fehlt. Dazu ist die Psychologie-Studentin mit ihren 1,80 Meter die mit Abstand größte Spielerin im Kader und verfügt über eine Kopfballstärke, die im Duell mit Schüller von Bedeutung sein dürfte.

