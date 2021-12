SGS Essen zuerst harmlos, dann gegen Freiburg ohne Glück

Essenerinnen verlieren zu Hause mit 0:1. Nach schwacher erster Halbzeit steigern sich die Gastgeberinnen. Elisa Senß vergibt Elfmeterchance.

Die SGS Essen hat weitere Punkte auf dem Weg zum Klassenerhalt in der Frauenfußball-Bundesliga verpasst. Gegen den SC Freiburg unterlag die Elf von Trainer Markus Högner in einer kampfbetonten Partie mit 0:1. Nach schwachem Beginn steigerten sich die Essenerinnen zwar im zweiten Durchgang, waren aber offensiv erst harmlos und dann auch glücklos. Selbst vom Elfmeterpunkt wollte den Gastgeberinnen kein Tor gelingen.

„Wir haben dieses Spiel in der ersten Halbzeit verloren“, wusste SGS-Trainer Högner. „Da haben wir nicht gut gespielt. Hatten keinen Zugriff und keine Körperspannung.“ Freiburg dagegen war von Beginn an im Angriffsmodus und provozierte schon in der zweiten Minute einen Fehlpass von Senß, der aber folgenlos blieb. SGS-Torfrau Sophia Winkler war haarscharf vor der einschussbereiten Müller am Ball.

Das hohe Pressing der Gäste setzte den Essenerinnen weiter zu. Freiburg eroberte so einige Bälle. Nach acht Minuten hätte sich das fast ausgezahlt: Minge kam im Essener Strafraum in Schussposition, versuchte aber den Querpass auf Steuerwald, die den Ball am zweiten Pfosten drüber setzte. Der nächste Versuch aber saß: Wieder attackierten die Gäste früh, die SGS verzettelte sich gleich zwei Mal im Spielaufbau und Fölmli blieb vor dem Essener Tor eiskalt: 0:1.

Es war bis dahin eine klare Angelegenheit: Freiburg drückte, Schönebeck wirkte hinten unsicher und vorne ideenlos. Da half ein Standard: Vom Oberschenkel von SC-Kapitänin Knaak sprang der Ball Lena Ostermeier vor die Füße, deren Schuss knapp am zweiten Pfosten vorbeistrich (28.). Immerhin fuhren die Gäste ihr Angriffspressing nun merklich zurück und die SGS gewann über längere Ballbesitz-Passagen an Sicherheit. Auch wenn sie mehr quer als vertikal spielte.

Strafstoß von Senß touchierte nur die Latte

Gefährlich wurde es vor dem Freiburger Tor noch einmal: Vivien Endemann spielte auf dem rechten Flügel ihre Schnelligkeit aus. Gegenspielerin Vojtekova stoppte die schöne Einzelleistung mit einem ungeschickten Foul. Schiedsrichterin Wildfeuer entschied zurecht auf Elfmeter. Trotzdem ging Freiburg mit der Führung in die Kabine, denn der Strafstoß von Senß touchierte zwar die Latte und ging über das Tor (39.).

„Ich musste in der Pause etwas ändern“, erklärte Högner. Taktisch stellte er um und wechselte nicht nur doppelt, sondern auch offensiv. „Wir haben uns dann ganz anders präsentiert und haben den Gegner viel mehr unter Druck gesetzt.“ Vor allem Carlotta Wamser sorgte für frischen Wind. Allerdings taten sich die Essenerinnen schwer, Torchancen zu erspielen. Einige gute Ansätze zeigte die SGS, ließ aber im letzten Drittel des Feldes Ideen und Passgenauigkeit vermissen.

Freiburg hielt sich in Halbzeit zwei zurück

Erst nach gut einer Stunde wurde es vor dem Freiburger Tor wieder gefährlich. Maike Berentzen drang rechts in den Strafraum ein und spitzelte den Ball zu Endemann, die zwei Gegenspielerinnen aussteigen ließ, mit dem Abschluss aber etwas zu lang zögerte. So konnte SC-Abwehrspielerin Karl den Ball noch blocken. Wenig später stand sie auf der Gegenseite im Fokus: Nach einem weiten Ball steuerte Karl auf das SGS-Tor zu, doch Selina Ostermeier rettete. (74.).

Ansonsten hielt sich Freiburg in Halbzeit zwei doch ziemlich zurück. Bestraft wurden die Gäste dafür nicht. Letztlich hatten sie sogar noch das Glück auf ihrer Seite: Beke Sterner setzte sich gegen zwei Gegnerinnen durch und bediente Berentzen, deren abgefälschter Schuss an den Pfosten klatschte (79.). Es war die letzte Chance auf eine Punkteteilung.

SGS Essen - SC Freiburg 0:1 (0:1).

SGS: Winkler – L. Ostermeier (46. Sterner), S. Ostermeier, Räcke, Meißner – Baijings (46. Wamser), Piljic (81. Laurier) – Berentzen, Senß, Baaß (73. Kockmann) – Endemann.

Zuschauer: 411.

Tor: 0:1 Fölmli (13.).

Bes. Vorkommnis: Senß verschießt Foulelfmeter (39.).

