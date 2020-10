SGS Essen will über Gütersloh wieder nach Berlin

Gütersloh. Schon einmal scheiterten die Essenerinnen in Ostwestfalen am Zweitligisten. Bei den Gastgeberinnen wird Isabelle Wolf besonders motiviert sein.

Vom Finale in Köln zu träumen, begleitet die SGS Essen schon seit Jahren. Zwei Mal ging er für die Bundesliga-Fußballerinnen bisher in Erfüllung: 2014 unterlag die Elf von Trainer Markus Högner dem FFC Frankfurt mit 0:3, in diesem Jahr setzte sich bekanntlich der VfL Wolfsburg im Elfmeterschießen hauchdünn durch. Einen dritten Anlauf würden die Essenerinnen gerne nehmen, doch scheint der Weg nach Köln in dieser Spielzeit deutlich weiter. Dafür musste die SGS zu viele Abgänge verkraften.

Schlechte Erinnerungen an Gütersloh

Der erste Zwischenstopp aber führt Schönebeck am heutigen Samstag (17 Uhr) erst einmal nach Ostwestfalen, wo es gegen den Zweitligisten FSV Gütersloh um den Einzug ins Achtelfinale geht. Die Favoritenrolle kann die SGS kaum verneinen, ist aber dennoch gewarnt: Als Tabellenzweiter im Unterhaus ist der FSV zweifellos für eine Überraschung gut. Das zeigt auch der 5:1-Sieg in der ersten Runde gegen Arminia Bielefeld, das es in der Vorsaison bis ins Halbfinale schaffte. „Wir werden alles aufbieten, um dort zu bestehen“, weiß Högner.

Dabei dürfte das letzte Aufeinandertreffen im Pokal schon Warnung genug sein: 2014, das Finale gegen Frankfurt lag erst wenige Monate zurück, kegelte Gütersloh die SGS mit einem 1:0-Sieg aus dem Wettbewerb. Damals sogar in Essen. „Uns erwartet auch jetzt ein hochmotivierter Gegner“, weiß Högner. Vor allem auf Isabelle Wolf dürfte das zutreffen, schließlich spielte sie von 2011 bis 2015 für die SGS. Und Högner war es, der die Angreiferin damals aus Lütgendortmund nach Essen holte. Zusammen mit Jacqueline Klasen übrigens, der im Gegensatz zu Wolf der Durchbruch in der Eliteliga gelang.

Nationalelf-Debüt von Anyomi verzögert sich

Eine Klasse tiefer aber stimmt bei Wolf die Trefferquote: Drei Mal war die 26-Jährige in drei Partien schon erfolgreich. Bei der SGS dagegen findet man auch nach sechs Partien keine Spielerin mit mehr als einem Treffer. Offensiv hat die SGS durchaus noch Luft nach oben. Dabei hat sie in Nicole Anyomi wieder eine Nationalspielerin, auch wenn sie noch ohne Länderspiel ist.

Ihr mögliches Debüt fiel kurzfristig aus, weil der englische Verband die Partie in Wiesbaden aufgrund eines Corona-Falls im Funktionsteam absagte. Dafür geht sie nun ausgeruht in das Pokalspiel und wird womöglich wieder als Stoßstürmerin beginnen: Cristina Lange, die diese Position zuletzt ausfüllte, fällt jedenfalls mit einer Sprunggelenksverletzung aus.

