SGS Essen will Fans einen traumhaften Pokalabend bereiten

Essen. Frauenfußball-Bundesligist empfängt Dienstag im Viertelfinale den Liga-Rivalen Leverkusen. Das weckt Erinnerungen an das legendäre Endspiel 2020.

Es ist mal wieder Zeit für den DFB-Pokal an der Hafenstraße. Frauenfußball-Bundesligist SGS Essen empfängt an diesem Dienstag (19 Uhr) den Liga-Rivalen Bayer Leverkusen (19 Uhr). Es dürfte ein spannender Abend werden.

Ein Rückblick, der an der Ardelhütte nicht ganz frei von Schmerzen ist: Juli 2020, DFB-Pokalfinale. Die Bundesliga-Fußballerinnen der SGS Essen treffen als krasser Außenseiter auf den Seriensieger VfL Wolfsburg. Doch der Favorit wackelt: Lea Schüller sorgt für das frühe 1:0 für Schönebeck. Marina Hegering köpft nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich noch vor der Pause das 2:1, ehe Jana Feldkamp nach dem Seitenwechsel am Pfosten scheitert. Die Sensation liegt in der Luft. Doch der VfL schlägt zurück: 2:2, 2:3.

SGS Essen scheiterte vor zwei Jahren im Elfmeterschießen

Umso größer ist der Jubel, als Kapitänin Irini Ioannidou einen Freistoß direkt verwandelt und so die Verlängerung erzwingt. Ohne weitere Treffer geht es ins Elfmeterschießen, wo Wolfsburgs Alexandra Popp als erste patzt. Zwei Elfmeter fehlen der SGS noch zum Pokal-Coup. Doch VfL-Keeperin Friederike Abt ist zwei Mal im richtigen Eck – und am Ende jubelt der Favorit, bei der SGS fließen die Tränen.

Zwei Jahre nach der wirklich tragischen Niederlage ist die Enttäuschung bei SGS-Manager Florian Zeutschler allerdings verflogen. „Ich habe nur noch gute Erinnerungen an diesen Tag“, sagt er.

Es geht um die Wahrnehmung der SGS. „Das Pokalfinale ist eine riesige Chance, sich sportlich und öffentlich zu präsentieren und eine Belohnung für die harte Arbeit. Das muss man erlebt haben“, schwärmt der Manager. Hinzu kommt eine DFB-Prämie von 70.000 Euro, die gerade für die kleinen Vereine in der Eliteliga ein mehr als lukratives Zusatzgeschäft bedeutet. Sofern denn das Endspiel im Kölner Rhein-Energie-Stadion ausverkauft ist.

SGS-Manager Zeutschler freut sich auf heißen Pokalkampf

Und da werden Zeutschlers positive Erinnerungen dann doch etwas getrübt. „Unser Finale fand leider ohne Zuschauer statt.“ Coronabedingt waren die Ränge leer, ein Fußballfest blieb aus. Und damit war das Endspiel für die SGS gleich doppelt tragisch: Denn neben der sportlichen Niederlage war die Strahlkraft des Endspiels für neue Partnerschaften beeinträchtigt.

Aber der Blick geht längst wieder nach vorne: Denn in dieser Saison fehlen nur noch zwei Siege, um erneut nach Köln zu fahren. Der erste muss an diesem Dienstag gegen Bayer Leverkusen her. Diesmal sind Zuschauer nicht nur erlaubt, die SGS baut sogar auf sie.

Die Enttäuschung war riesig: Die Spielerinnen der SGS Essen nach der Final-Niederlage 2020 im Elfmeterschießen. Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

„Ganz klar. Wir wollen unsere Fans und alle Zuschauer gleich von Beginn an mitnehmen. Wir wollen sie begeistern und auf unsere Seite ziehen. Ihre Anfeuerungen pushen uns dann wieder. Und dann ist alles machbar.“ Dass seine Elf in der Liga in den direkten Duellen gegen die Rheinländerinnen unbesiegt geblieben ist (2:1, 1:1), spiele am Dienstag keine große Rolle. „Der Pokal ist eine ganz andere Nummer“, findet Högner. So war es auch vor zwei Jahren.

Mit neuer Generation wollen Essenerinnen für Aufsehen sorgen

Denn auch damals führte der Weg nach Köln über Leverkusen. Im Halbfinale setzten sich die Essenerinnen mit 3:1 durch. In der Liga hatten sie zu diesem Zeitpunkt bei der Werkself gerade erst 0:2 verloren. „Es gibt kein großes Taktieren, sondern nur gewinnen oder verlieren“, erklärt Högner. Er selbst verspüre immer noch „Gänsehaut“, wenn er an das Finale 2020 zurückdenke. „Dort schaut die ganze deutsche Frauenfußball-Welt auf dich.“ In seiner Mannschaft kennen das die meisten nur vom Hören-Sagen. Denn „Zeitzeugen“ gibt es nur noch wenige.

Vor zwei Jahren führten Marina Hegering, Lea Schüller, Lena Oberdorf, Turid Knaak, Jana Feldkamp, Nicole Anyomi, Ramona Petzelberger und Irini Ioannidou die SG Schönebeck an. Doch sie haben ihre Chance verpasst und den Verein mittlerweile verlassen. Nun träumt die SGS mit einer neuen Generation vom Finale in der Domstadt. Und der Weg dorthin führt wieder über Leverkusen. Die Gäste haben natürlich ähnlich Pläne, für die sie sogar gerne die Rheinseite wechseln würden. Bisher haben sie im Pokal aber noch keine Bäume ausgerissen – abgesehen von zwei Halbfinalteilnahmen.

