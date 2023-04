SGS Essen: U20 kann die vielen Chancen nicht verwerten

Essen. In der Frauenfußball-Regionalliga verliert die U20 der SGS Essen gegen den Tabellendritten Fortuna Köln. So lief die Partie an der Ardelhütte

Enttäuschung pur bei der SGS Essen. In der Frauenfußball-Regionalliga unterlag die U20 zu Hause an der Ardelhütte dem Tabellendritten Fortuna Köln mit 0:2 (0:1).

Die Essenerinnen war von Beginn an überlegen und erspielte sich schnell die ersten Chancen. Darunter waren in den ersten 20 Minuten zwei Hochkaräter durch Josefine Karsties, die Fortunas Torfrau den jeweils entschärfte. Die Führung hätte die SGS verdient gehabt. Stattdessen traf Vivien Schwing aus dem Nichts von der Strafraumgrenze aus per Kopf zur überraschenden Gästeführung (34.).

SGS Essen ist auch in der zweiten Hälfte überlegen

In Durchgang zwei bot sich das gleiche Bild: Essen war überlegen und hatte bei mehreren Großchancen den Ausgleich auf dem Fuß. Julia Flöttchen verpasst einen Freistoß-Hereingabe am langen Pfosten um wenige Zentimeter (49.), der Abschluss der 18-jährige Jule Schnieder war nach einem 30-Meter Sololauf nicht platziert genug, sodass Kölns Torfrau mit einem Reflex rettete (71.).

Die SGS blieb am Drücker. Die U17-Auswahlspielerin Melina Walheim verpasste das Ziel nur knapp (76.). Die Kölnerinnen versuchten immer wieder, sich mit Kontern zu befreien. Kurz vor dem Abpfiff nutzten sie eine Unsicherheit in der SGS-Defensive zum entscheidenden 2:0 (89.).

SGS U20: Resing - Struwe, Koffler, Joester (71. Erkan), Nesse (61. Walheim), Flöttchen (77. Veldhuis), Hils (33. Hlavova), Schnieder, Moczarski, Karsties, Pucks.

