Die SGS Essen zahlt in der Frauenfußball-Bundesliga weiter Lehrgeld. Gegen die TSG Hoffenheim kassierte die Elf von Trainer Markus Högner bereits die vierte Niederlage im fünften Spiel. Und über das 0:3 müssen sich die Essenerinnen ärgern. Denn es wäre deutlich mehr drin gewesen, wenn die SGS vor dem Tor die gleiche Kaltschnäuzigkeit und Cleverness gezeigt hätte wie die TSG Hoffenheim. Getroffen haben die Essenerinnen in der zweiten Hälfte zwar zweimal, jedoch jeweils ins eigene Tor.

Wie so oft startete die SGS auch gegen Hoffenheim mit viel Offensivdrang. Jacqueline Klasen brachte den Ball hoch hinein, wo am zweiten Pfosten Jill Baijings lauerte. Ihren Abschluss konnte TSG-Torfrau Dilfer noch abwehren, der aussichtsreiche Nachschuss von Carlotta Wamser wurde abgeblockt.

SGS Essen mit aggressivem Pressing erfolgreich

Die Gäste waren in der Folge sichtlich um Spielkontrolle bemüht und ließen den Ball allerdings ohne Raumgewinn durch die eigenen Reihen laufen. Gefährlich vor dem Essener Tor wurde es erstmals nach einem Freistoß, der kurz durch den SGS-Strafraum flipperte, ehe Torfrau Stina Johannes zupackte.

Immer wieder schafften es die Essenerinnen die Angriffe der TSG mit ihrem aggressiven Pressing zu unterbinden. Vor allem Klasen war dabei eine Schlüsselspielerin. Nur haperte es dann nach Ballgewinnen beim Umschalten in die eigene Offensive. Nach gut einer halben Stunde hätten die Gastgeberinnen dennoch führen müssen. Nicole Anyomi hatte den Zeitpunkt zum Abspiel eigentlich schon verpasst, doch ein Abwehrbein war dazwischen und überraschte alle Kraichgauerinnen inklusive Torfrau Dilfer. Essens Wamser aber traf aus fünf Metern nur den Pfosten - unfassbar.

Führungstor von Hoffenheim anspruchsvoll gemacht

Und das rächte sich: Drei Minuten später überspielten die Gäste erstmals die Pressing-Linie der SGS und nutzten die sich ergebenden Räume schulbuchmäßig: Krumbiegel bediente Angreiferin Billa, die den Ball technisch anspruchsvoll direkt einschob: 0:1 (35.). Und jetzt schmerzte die zuvor vergebene Großchance der SGS erst so richtig.

Aber die Essenerinnen suchten sofort nach der richtigen Antwort: Kapitänin Jana Feldkamp spielte einen perfekten Schnittstellenpass auf Eleni Markou, die noch einmal auf Wamser ablegte. Doch auch dieser Torschuss misslang der 16-Jährigen. „Sehr gut gespielt“, leistete Högner umgehend Aufbauarbeit. Und das setzte er wohl in der Pause fort, denn die SGS kam mit viel Dampf aus der Kabine und erwischte die Gäste wieder kalt: Anyomi setzte den Ball allerdings knapp neben das Tor.

Essener Offensive zu einem offenen Schlagabtausch

Es wurde ein offener Schlagabtausch: Erst ließ Hoffenheims Naschenweng bei ihren Pfostenschuss das Essener Tor wackeln, ehe Anyomi nach feiner Ablage der fleißigen Markou zu zentral abschloss. Doch das Risiko, das die SGS offensiv einging, schwächte sie vor dem eigenen Tor. Und die Konter der Gäste hatten es in sich: Essens Klasen rettete in letzter Sekunde gegen Krumbiegel, die beim abschließenden Eckball an den Außenpfosten köpfte.

Nicht das erste Mal, dass die SGS einen hohen Ball schwach verteidigte. Und es war auch nicht das letzte Mal, denn mit der nächsten Ecke war die Partie entschieden: Naschenweng brachte sie herein und hätte wohl direkt verwandelt, hätte nicht Essens Lena Ostermeier die Kugel bei einer unglücklichen Rettungsaktion selbst über die Linie befördert zum 0:2 (69.).

Die Defensive der Essenerinnen wurde hinten heraus immer anfälliger, und Hoffenheim legte den Finger in die Wunde. Doch auch am 0:3 (80.) hatten die Schönebeckerinnen ihre Aktien. Diesmal verunglückte eine Rettungstat von Selina Ostermeier, die wie zuvor ihre Namensvetterin ins eigene Tor traf.

SGS Essen - TSG Hoffenheim 0:3 (0:1)

SGS: Johannes – L. Ostermeier, S. Ostermeier, Räcke, Klasen – Feldkamp (81. Nesse), Senß – Anyomi (62. Laurier), Baijings (72. Thiemann), Wamser (72. Lange) – Markou.

Tore: 0:1 Billa (35.), 0:2 L. Ostermeier (69., Eigentor), 0:3 S. Ostermeier (80., Eigentor).