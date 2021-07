SGS Essen trifft zum Saisonstart die ehemalige Kapitänin

Essen. Essenerinnen haben zum Auftakt Ende August Heimspiel gegen Aufsteiger 1. FC Köln. Erstes Training ist am 20. Juli, Testspiel-Plan steht bereits.

Der Frauenfußball-Bundesligist SGS Essen startet am letzten August-Wochenende (27.-29. August) mit einem Heimspiel gegen den Aufsteiger 1. FC Köln in die Saison. Eine Woche später geht es für die Mannschaft von Trainer Markus Högner zu Bayer 04 Leverkusen. Gegen Köln trifft die SGS auf die ehemaligen Teamkolleginnen Manjou Wilde und Irini Ioannidou, die zum Saisonende die Ardelhütte verlassen haben.

Spielplan 1. Bundesliga- Hinrunde

1. Spieltag (27.-29.8.): SGS Essen – 1. FC Köln

2. Spieltag (3.-5.9.): Bayer 04 Leverkusen – SGS

3. Spieltag (10.-12.9.): SGS – TSG Hoffenheim

4. Spieltag (1.-3.10.): 1. FFC Turbine Potsdam – SGS

5. Spieltag (8.-10.10.): SGS – Eintracht Frankfurt

6. Spieltag (15.-17. 10.): Werder Bremen – SGS

7. Spieltag (5.-7.11.): SGS – FC Bayern München

8. Spieltag (12.-14.11.): SGS – SC Sand

9. Spieltag (19.-21.11.): VfL Wolfsburg – SGS

10. Spieltag (3.-5.12.): SGS – SC Freiburg

11. Spieltag (10.-12.12.): Carl Zeiss Jena – SGS

Sechs Wochen nach dem letzten Pflichtspiel startet die SGS am Dienstag, 20. Juli, in die Vorbereitung. Schon am Freitag darauf, 23. Juli, bestreiten die Essenerinnen ihr erstes Testspiel beim Zweitligisten Borussia Bocholt. Um sich intensiv auf die nächste Spielzeit vorzubereiten, bezieht die SGS Anfang August ihr Trainingslager in Billerbeck.

Die SGS-Vorbereitung im Überblick:

Di., 20. Juli: Trainingsauftakt

Fr., 23. Juli: Bor. Bocholt - SGS (18 Uhr)

Mi., 28. Juli: SGS – Ajax Amsterdam (18)

1.-6. August: Trainingslager in Billerbeck

So., 1. August: VfL Billerbeck – SGS (16)

Do., 5. August: SGS – VfL Bochum (18.30)

Di., 10. August: SGS – SGS U20 (18)

Sa., 14. August: SC Heerenveen –SGS (12)

Sa., 21. August: PEC Zwolle – SGS (14)

27.-29. August: SGS - 1. FC Köln (1. Liga)

25./26. Sept.: 2. Runde im DFB-Pokal

