SGS Essen trifft im Topspiel gegen Bayern auf Linda Dallmann

Essen. In der Frauenfußball-Bundesliga steht die SGS Essen zum Abschluss der Hinrunde vor einer hohen Hürde. In München gibt es auch ein Wiedersehen.

Es ist kaum mehr als zwei Monate her, da hätte Trainer Markus Högner beinahe die Saisonziele mit der SGS Essen nach unten korrigiert. „Erweiterte Spitze – davon will ich nichts mehr hören“, knurrte er bei Eurosport ins Mikrofon. Das 0:7-Debakel der Bundesliga-Fußballerinnen bei der TSG Hoffenheim zeigte Wirkung. Der Klub schien nach einem vorher bereits mühsamen Start nur eine Niederlage davon entfernt, den Abstiegskampf auszurufen.

Heute mag das unvorstellbar klingen. Die SGS hat den Tiefpunkt längst überwunden. Lediglich dem Serienmeister VfL Wolfsburg musste sich die Högner-Elf danach geschlagen geben. Ansonsten folgten der Schmach am vierten Spieltag vier Siege und ein Remis. In Zahlen bedeutet das: Rang vier mit 19 Punkten. Das ist sogar noch ein Zähler mehr, als die SGS zum gleichen Zeitpunkt der Vorsaison holte. Und da legte sie bekanntlich die beste Hinrunde der Vereinsgeschichte hin.

Hohe Hürde vor einer möglichen Bestmarke

Damals erreichte die SGS mit einem 6:0 zum Hinrunden-Abschluss über den späteren Absteiger Borussia Mönchengladbach 21 Zähler. Schließen die Essenerinnen nun auch die erste Hälfte der aktuellen Spielzeit mit einem Sieg ab, würden sie eine neue Bestmarke setzen. Der feine Unterschied: Statt daheim gegen einen Abstiegskandidaten steht die SGS am Sonntag (14 Uhr) vor einer ungleich höheren Hürde: Es geht zum FC Bayern.

Münchens Nationalspielerin Linda Dallmann trug in der Vorsaison noch das Trikot der SGS Essen. Foto: Michael Gohl

„Aufgrund unseres Laufs bin ich mir sicher, dass wir auch in München die Chance haben zu punkten“, erklärt Högner. Nicht zuletzt der 5:0-Erfolg über den SC Freiburg dürfte Rückenwind geben. Nicht nur, dass die SGS als Mannschaft die wohl beste Saisonleistung ablieferte, pünktlich zum Jahresendspurt scheinen auch einige Spielerinnen in Hochform zu sein.

Lena Ostermeier zeigte überragendes Spiel

Lena Ostermeier hat gegen den Sport-Club sicher eines ihrer besten Spiele für die SGS abgeliefert. Defensiv gewann sie gefühlt jeden Zweikampf und war auch im Spiel nach vorne ein absoluter Aktivposten, was sie mit der Vorlage zum 5:0 bewies. Aber nicht nur wegen Ostermeier war der linke Flügel der SGS zuletzt stark. Auch Nicole Anyomi kommt mit ihrer neuen Rolle auf der Außenbahn immer besser zurecht.

Dazu kommt, dass Manjou Wilde auf der „Zehn“ weiter fleißig Torbeteiligungen sammelt. Zwei waren es gegen Freiburg, fünf sind es bisher insgesamt. Und damit befindet sich die Vize-Kapitänin auf den Spuren ihrer Vorgängerin Linda Dallmann, mit der es am Sonntag zu einem Wiedersehen kommt.

Titeltraum für Linda Dallmann wird sich nicht erfüllen

Nach acht Jahren in Essen schloss sich die Nationalspielerin im Sommer bekanntlich dem FCB an. Ihrem Traum, Titel zu gewinnen, ist sie damit aber noch nicht näher gekommen. Wolfsburg liegt außer Reichweite. Stattdessen geht es darum, die TSG Hoffenheim vom zweiten Platz zu verdrängen, um sich zumindest für die Champions League zu qualifizieren. Im Pokal ist der FCB schon raus.

„Zum jetzigen Zeitpunkt haben sie sich sicher mehr vorgestellt“, glaubt Högner. An Dallmann aber liegt es nicht: Sie ist Stammkraft und war in zehn Partien an 13 Treffern beteiligt. Aber die SGS wird es ihr am Sonntag so unbequem wie möglich machen. Und das könnte die Aufgabe von Elisa Senß sein, die zuletzt Freiburgs Spielmacherin Sharon Beck abmeldete, obwohl Senß in diesem Duell mindestens einen Kopf kleiner war. Zuletzt aber machte sie die körperlichen Nachteile dadurch wett, dass sie – bildlich gesprochen - jeden Zweikampf mit einem Messer zwischen den Zähnen führte.