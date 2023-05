SGS Essen: Trainer Högner freut sich auf Nationalspielerin

Essen. Frauenfußball-Bundesligist SGS Essen hat die österreichische Nationalspieler Lilli Purtscheller verpflichtet. Das hat der Neuzugang zu bieten.

Frauenfußball-Bundesligist SGS Essen hat die junge Stürmerin Lilli Purtscheller (19) vom SK Sturm Graz verpflichtet. „Ich bin überglücklich, ab Sommer eine A-Nationalspielerin aus Österreich zu unserem Kader zählen zu dürfen“, erklärt SGS-Chefcoach Markus Högner, der einen Trend ausgemacht hat: „Es scheint sich bis in die Alpenrepublik herumgesprochen zu haben, dass wir in Essen gute Arbeit leisten und man bei uns erfolgreich den nächsten Schritt seiner Karriereleiter absolvieren kann. Diesen Status haben wir uns über die letzten Jahre hinweg mit viel Fleiß, Akribie und Leidenschaft erarbeitet.“

Für die Lehramtsstudentin (Deutsch/ Ernährung) ist der Weg von Österreich nach Deutschland ein großer Schritt. „Mein Ziel war es schon immer, ins Ausland zu gehen. Ich möchte mich in einem neuen Land, aber auch in einer neuen Liga behaupten, dort beweisen und mich auch weiterentwickeln“, so die gebürtige Innsbruckerin.

Neuzugang bietet der SGS Essen viele Optionen

Lilli Purtscheller lernte mit sechs Jahren das Fußballspielen bei den Jungs des SC Zirl (Tirol), wechselte dann zu den Damen von Wacker Innsbruck in die 2. Liga Österreichs. „Wir sind im Anschluss aufgestiegen, doch bin ich zu Sturm Graz gewechselt“, berichtet die junge Stürmerin, die ihre Stärken persönlich im Eins-gegen-Eins sieht. „Ich bin immer mutig und will mich durchsetzen. Ich suche nach kreativen Lösungen und kann mich dabei auf meine gute Technik verlassen“, so die Flügel-Spezialistin.

Für SGS-Trainer Markus Högner bietet sie viele Optionen. „Lilli ist eine offensiv sehr flexibel einsetzbare Spielerin. Sie kann zentral agieren oder über die Außenpositionen für Gefahr sorgen. Sie hat viel Potenzial, ist jung und hat schon einiges erreicht.“ Vor fast genau einem Jahr riss sich die Fußballerin das Kreuzband. Es folgte eine lange Leidenszeit. Die Reha durchlebte sie im Übrigen mit Valentina Kröll von Sturm Graz, die im Sommer ebenfalls nach Essen wechselt. „Es ist umso schöner, dass auch Valentina für Essen spielen wird. Aber ich würde den Weg auch ganz alleine antreten.“

Die Mannschaft von Trainer Markus Högner spielt am Sonntag beim Tabellennachbarn SV Werder Bremen (16 Uhr).

