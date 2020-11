SGS Essen spielt 0:0 gegen Freiburg und baut die Serie aus

Essen. Essenerinnen entfernen sich in der 1. Bundesliga weiter vom Tabellenkeller. Mit ein bisschen Glück wäre auch ein Sieg möglich gewesen.

Die SGS Essen hat ihre Serie ohne Niederlage auf vier Partien ausgebaut. Allerdings fuhren die Bundesliga-Fußballerinnen dabei nur die Minimalausbeute von einem Punkt ein: Wie zuletzt gegen Bayer Leverkusen endet auch das Heimspiel gegen den SC Freiburg torlos. SGS-Trainer Markus Högner nimmt das Remis gerne mit. Der Abstand zum Tabellenkeller ist weiter gewachsen . Doch mit der Chancenverwertung musste er genauso hadern wie sein Gegenüber Daniel Kraus.

Wohl auch begünstigt vom pünktlich einsetzenden Sprühregen gerieten beide Defensivreihen in der Anfangsphase gleich richtig ins Schwimmen. Die SGS zuerst, doch Freiburg spielte eine Überzahlsituation schwach aus. Praktisch im Gegenzug lief Nicole Anyomi den Gästen davon . Allerdings war der Winkel letztlich zu spitz. Während die SGS das Spiel immer wieder breit machte und Angriffe stets über die Flügel versuchte, ging es bei den Breisgauerinnen vor allem durch das Zentrum.

Gäste bleiben im Abschluss harmlos

Obwohl Essens Trainer Markus Högner dort in Elisa Senß, Jana Feldkamp und Jill Baijings genügend Personal abstellte, fanden die Gäste Lücken. Allerdings blieben sie im Abschluss harmlos. Dennoch hätte Memeti nach sieben Minute freistehend zur Gäste-Führung treffen müssen. Auf der Gegenseite verhinderte Freiburgs Kayikci nach einer Ecke beim Schuss von Selina Ostermeier den Einschlag.

Kaum eine Minute später lief erneut Anyomi allen davon und fand im Zentrum dann auch keine Abnehmerin mehr. Und doch: Nach kaum mehr als zehn Minuten hätte es durchaus schon 2:2 stehen können. Allerdings beruhigte sich die Partie dann merklich.

Nina Räcke von der SGS Essen im Zweikampf mit der Freiburgerin Ereleta Memeti. Foto: Michael Gohl

Riesen-Dusel kurz vor dem Pausenpfiff

Schönebeck hatte mehr Zugriff im Zentrum, der Sport-Club doppelte Anyomi sofort bei der Ballannahme. Aber auch Jacqueline Klasen brachte ordentlich Tempo auf dem rechten Flügel mit. Nach ihrem Zuspiel verfehlte Feldkamp das lange Eck des Freiburger Kastens knapp. Defensiv stand die SGS mittlerweile stabil.

Aber als die Abseitsfalle einmal nicht funktionierte, hatten die Gäste erneut die Führung vor Augen: Allerdings spielte Sanders der einschussbereiten Starke ihren Querpass in den Rücken. Riesen-Dusel für die SGS, die sich aber selbst nicht viel cleverer anstellte. Damit hatten beide Teams ihr Pulver bis zum Seitenwechsel erst einmal verschossen.

Feldkamp sieht Gelb-Rot wegen Meckerns

Doch in Halbzeit zwei begann vor allem der Sport-Club schwungvoll. Er versuchte es jetzt vor allem über hohe Bälle, kam aber nicht zu gefährlichen Abschlüssen. Ganz im Gegensatz zur SGS, die nach spätestens 60 Minuten das Spiel wieder an sich riss : Carlotta Wamser eroberte den Ball und bediente Anyomi, die aber aus kurzer Distanz Torfrau Nuding an der Schulter traf. Fast baugleich luchste Wamser zwölf Minuten vor dem Ende erneut Freiburgs Karl den Ball ab und vergab die Chance zum Lucky Punch kläglich. Es war die letzte große Möglichkeit.

Einen Aufreger gab es aber noch: In der Schlussminute vergriff sich Essens Feldkamp derart im Ton gegenüber Schiedsrichterin Sina Diekmann, dass sie zwei Minuten vor den anderen duschen durfte. Sie forderte einen Elfmeter, den es nach einem Tackling gegen Wamser aber wohl zu Recht nicht gab.

SGS Essen - SC Freiburg 0:0

SGS: Johannes – Ioannidou, S. Ostermeier, Räcke, l. Ostermeier – Wamser, Senß, Feldkamp, Baijings (83. Markou), Klasen – Anyomi. Bes. Vorkommnis: Gelb-Rot für Feldkamp wegen Meckerns (90.)..