SGS Essen siegt, doch diese Dinge müssen sie besser machen

Essen Frauenfußball-Bundesligist gewinnt Test beim PEC Zwolle knapp mit 3:2. So beurteilt Trainer Högner die Leistung seiner Mannschaft.

Die SGS Essen nimmt im neuen Jahr allmählich Fahrt auf: Zwei Wochen vor dem Wiederanpfiff der Frauenfußball-Bundesliga hat sich die Elf von Trainer Markus Högner für die Niederlage im ersten Test gegen Standard Lüttich (0:1) rehabilitiert und den niederländischen Ehrendivisionär PEC Zwolle mit 3:2 geschlagen. Allerdings wurde auch deutlich, dass den Essenerinnen vor dem Pflichtspielauftakt am 29. Januar (19.30 Uhr, Hafenstraße) gegen Spitzenreiter VfL Wolfsburg noch viel Arbeit bevorsteht. Denn trotz des Sieges sah Trainer Högner beim Auftritt in den Niederlanden noch Luft nach oben.

„Wir haben zwar gewonnen, aber insgesamt haben wir nicht so gut gespielt“, befand der 56-Jährige. Den Test vor Saisonbeginn hatte seine Elf gegen Zwolle noch klar mit 6:0 gewonnen und dabei vollauf überzeugt. Diesmal aber fand die SGS nur schwer in die Partie. Die Gastgeberinnen machten einen frischeren Eindruck und setzten die Gäste gleich unter Druck. Gerade mit ihrer Geschwindigkeit stellte die Offensive von Zwolle die Essener Hintermannschaft vor Probleme. „In den ersten zehn bis 15 Minuten sind wir schon etwas geschwommen“, gestand Högner.

2:0-Führung gibt der SGS Essen nicht die erhoffte Sicherheit

Doch als die Anfangsviertelstunde überstanden war, befreiten sich die Gäste. Und dabei agierten sie äußerst effizient: Ramona Maier brachte die SGS mit der ersten Gelegenheit in Führung, Lena Ostermeier erhöhte wenig später auf 2:0. „Ich hätte mir gewünscht, dass uns diese Führung Sicherheit gibt“, monierte Högner. Doch kurz vor der Pause gelang Zwolle der Anschlusstreffer, und die Partie war wieder offen. Allerdings steigerte sich die SGS in der zweiten Hälfte: Prompt stellte Beke Sterner mit einem Kopfballtor nach einer Ecke den alten Abstand wieder her.

Aber erneut ließen die Essenerinnen mit dem scheinbar komfortablen Vorsprung im Rücken nach. „Wir waren dann wieder zu nachlässig“, bemängelte Högner. Das nutze Zwolle und kam auf 2:3 heran. In der Schlussphase wurde es noch einmal ganz eng, doch die SGS hatte Glück, als Zwolle kurz vor dem Schlusspfiff nur den Pfosten traf. So blieb es beim knappen Sieg der Essenerinnen, bei dem sie vorne durch Effizienz überzeugten, insgesamt aber ihre Souveränität vermissen ließen und defensiv anfällig wirkten.

SGS Essen ist froh, wieder in den Rhythmus zu kommen

Trotz aller Kritik konnte Högner dem Test aber auch Positives abgewinnen: „Nach einer Woche mit dem gefrorenen Trainingsplatz war es wichtig, dass wir hier gute Bedingungen hatten und wieder in den Rhythmus kommen konnten.“ Noch bleiben ihm zwei Wochen für die Vorbereitung, und einen Test gibt es auch noch. „Hoffentlich war das jetzt ein guter Anfang und wir können nächste Woche wieder besser abliefern“, sagt er.

Bevor der VfL Wolfsburg zum Hinrundenabschluss kommt, testet die SGS am kommenden Samstag noch beim Zweitligisten FSV Gütersloh. Auch dort dürften die Bedingungen trotz der eisigen Temperaturen gut sein, denn es gibt eine Rasenheizung.

