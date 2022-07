SGS Essen setzt die Nachwuchsförderung konsequent fort

Essen. Zur neuen Spielzeit wechseln wieder Talente bei der SGS Essen aus der U17 ins Perspektivteam. Das sind die neuen Namen im Regionalliga-Kader.

Viel Arbeit lag in den vergangenen Wochen auf dem Schreibtisch von Christian Kowalski. Der Koordinator für den Mädchenfußball beim Bundesligisten SGS Essen musste in enger Abstimmung mit den Trainern die Teams von U17 und U20 neu zusammenstellen. Eine wichtige Aufgabe, denn die Wichtigkeit der Nachwuchsförderung wird für SGS, die nur über ein begrenztes Budget verfügt, weiter zunehmen.

Im Trainerstab der U20 bleibt das Trainerteam um Jonas Kaltenmaier, Kirsten Hüttemann und Niklas Kastor für die sportlichen Belange verantwortlich. Komplettiert wird es von Torwarttrainerin Meike Kämper. Im Kader gibt es einige Veränderungen. Aus der U17 haben mit Celina Hoffmann, Svea Resing, Ela Golberg, Alisa Grünwald, Tereza Hlavova, Julia Flöttchen und Merle Greulich gleich sieben Spielerinnen vom Jahrgang 2005 den Sprung ins Regionalliga-Aufgebot geschafft.

SGS Essen U20 hat sogar drei externe Neuzugänge

Außerdem verstärken Alida Dzaltur und Kirsten Nesse die Mannschaft, die in der Vorsaison zum Bundesliga-Kader gehörten. Aus der letztjährigen U20 bleiben elf Spielerinnen: Yaren Erkan, Juliette Gier, Josefine Karsties, Chaleen Klöß, Melina Koffler, Anna Moczarski, Jule Schnieder, Nicole Schulz, Inger Struwe, Kea Veldhuis und Lena Wicker.

Anders als in den vergangenen zwei Jahren kommen diesmal drei externe Verstärkungen hinzu. Von der SpVgg Aurich wechselt Lizzy Weinkauf zur Ardelhütte. Sie stand in allen 26 Meisterschaftsspielen in der U17-Bundesliga Nord/Nordost auf dem Platz (zwölf Tore). Louisa Müggenburg (17) war Stammspielerin in der U17 von Hertha Zehlendorf (Bundesliga Nord/Nordost) und traf in 25 Partien elfmal. Melina Walheim spielte zuletzt sowohl für ihren Heimatverein SV Eichede als auch für die U17 des Hamburger SV. Die U16-Nationalspielerin gewann mit dem HSV das DM-Finale gegen Eintracht Frankfurt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt’s hier:Essen

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen