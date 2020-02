SGS Essen: Nationalspielerin Schüller wechselt zum FC Bayern

Essen. Essener Bundesligist verliert zum Saisonende eine Leistungsträgerin. Nationalspielerin will nächsten Schritt in ihrer Karriere machen.

Frauenfußball-Bundesligist SGS Essen wird zum Saisonende eine weitere Leistungsträgerin verlieren. Lea Schüller wird ihren zum ihren auslaufenden Vertrag nicht verlängern und sich im Sommer dem FC Bayern München anschließen.

Für die SGS Essen kam die Angreiferin in bisher 162 Bundesliga- und Pokalspielen (davon 32 Spiele für die U17) zum Einsatz und erzielte 89 Treffer. Für die gebürtige Krefelderin, die seit Juli 2012 das Trikot der SGS trägt und seit 2013/14 dem Bundesliga Kader angehört, ist es der nächste Schritt in ihrer sportlichen Karriere.

Schüller ist an der Ardelhütte zur A-Nationalspielerin gereift und hatte großen Anteil am sportlichen Erfolg der SGS. SGS-Geschäftsführer Florian Zeutschler: „Lea hat uns mitgeteilt, dass sie den nächsten Schritt in ihrer Karriere gehen möchte. Auch wenn der Wechsel für uns einen Verlust bedeutet, so ist es doch auch die Bestätigung für unsere super Nachwuchsarbeit.“