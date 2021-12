SGS Essen muss zur Sicherheit noch weitere Punkte hamstern

Jill Baijings von der SGS Essen ist zur Nationalspielerin gereift. Hier fährt sie Linda Dallmann vom FC Bayern München in die Parade.

Essen. Essener Erstligist empfängt am Sonntag den SC Freiburg. Trainer Markus Högner sieht dieses Duell mit dem Tabellennachbarn als „50:50-Spiel“.

Die SGS Essen hat wieder eine A-Nationalspielerin: Jill Baijings gab während der Pause in der Frauenfußball-Bundesliga ihr Startelf-Debüt für die niederländische Elftal. Im Testspiel gegen Japan (0:0) ließ Bundestrainer Mark Parsons die 20-jährige Mittelfeldspielerin auch gleich durchspielen. Nach einem zurückliegenden Kurzeinsatz ist Baijings im Kreise des National-Teams nun richtig angekommen. „Das ist eine Bestätigung für ihre Weiterentwicklung in den vergangenen zwei Jahren“, lobt SGS-Trainer Markus Högner.

Dabei hatte sie zu Beginn ihrer Zeit an der Ardelhütte durchaus ein paar Anlaufschwierigkeiten. „Jill kam aus dem Nachwuchsleistungszentrum des niederländischen Verbandes aus Eindhoven zu uns“, erinnert sich ihr Vereinstrainer. „Eigentlich spielen niederländische Vereine immer sehr körperbetont. Aber Jill hatte da zu Anfang ihre Probleme.“

Schnell bekam sie vom Chefcoach Petja Kaslack als Individualtrainer zur Seite gestellt. Und das blieb nicht ohne Folgen. „Sie hat richtig gute Fortschritte gemacht“, erklärt Högner, der Baijings in bisher allen Partien in seiner Startelf aufbot, nachdem sie in der Vorsaison noch häufig von der Bank gekommen war. „Der nächste Schritt für sie ist es nun, aus dem Mittelfeld mehr Torgefahr zu entwickeln.“ Auf einen Treffer nach einem Freistoß gegen Potsdam sowie zwei Vorlagen kommt sie bis dato. Das Potenzial für mehr bringt der schussgewaltige Linksfuß durchaus mit.

Am Sonntag (13 Uhr, Hafenstraße) kann Baijings ihre Qualität auch wieder in der Liga zeigen, wenn die SGS Essen den SC Freiburg mit Ex-Trainer Daniel Kraus zu Gast haben wird. Trotz des zurückliegenden 4:1-Sieges über Sand, der den Essenerinnen wieder einen komfortablen Vorsprung zum Tabellenkeller beschert hat, möchte Markus Högner keinesfalls locker lassen: „Wir haben zwar ein Sechs-Punkte-Polster, aber wir benötigen noch weitere Punkte zum Klassenerhalt. Sonst kann es auf einmal ganz schnell gehen.“

Genau diese Einstellung erwartet er auch von seinen Spielerinnen, zumal er Freiburg durchaus für schlagbar hält: „Das ist ein 50:50-Spiel.“ Dabei haben beide Klubs im bisherigen Saisonverlauf auch die gleiche Schwachstelle erkennen lassen. Wie die SGS spielte der Sport-Club gegen die Spitzenteams immer wieder gut mit, machte aber zu wenig aus seinen Chancen und ging letztlich mit einer knappen Niederlage vom Rasen. So war es gegen Hoffenheim, Frankfurt und Potsdam. Gegen den VfL Wolfsburg aber überraschte Freiburg und rang dem Tabellenführer ein 2:2 ab.

Damals traf Hasret Kayikci sogar zum zwischenzeitlichen 2:1 für den SC. Die 30-Jährige ist mit bisher fünf Treffern eine der torgefährlichsten Spielerinnen der Eliteliga. In zwei Partien im Pokal traf die Angreiferin zudem noch viermal. Allerdings bereitet die Nationalspielerin Essens Trainer Högner keine Sorgen, weil die Freiburger Kapitänin eine Rot-Sperre absitzen muss.

Die SGS kann dagegen beinahe mit voller Kapelle antreten. Lediglich Stina Johannes und Laureta Elmazi sind in diesem Jahr wohl nicht mehr eingeplant. Ella Touon kam mit einer Muskelverhärtung von der Schweizer U 19 zurück und fällt ebenfalls aus. Carlotta Wamser, Beke Sterner und Miriam Hils brennen dagegen nach ihrem Debüt in der deutschen U 20 beim Vier-Nationen-Turnier in Spanien auf einen Einsatz.

