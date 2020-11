SGS Essen möchte zu Hause Serie gegen Freiburg ausbauen

Der dritte Auswärtssieg der Saison war für die Bundesliga-Fußballerinnen der SGS Essen ein besonderer: Denn das 3:1 beim SC Sand hat die Blickrichtung des Vereins grundlegend verändert. Anstatt sorgenvoll den Abstiegskampf zu betrachten, wenden sich die Essenerinnen nun dem fünften Tabellenplatz zu. „Dass wir uns von unten abgesetzt haben, war sehr wichtig“, befindet denn auch SGS-Trainer Markus Högner. „Da war auch unter Woche schon eine gewisse Erleichterung zu spüren.“ Und er will noch mehr: „Wir sind jetzt in der Liga seit drei Spielen ungeschlagen und wollen diese Serie gegen den SC Freiburg ausbauen.“

Genau der ist am Sonntag mit dem früheren SGS-Trainer Daniel Kraus an der Hafenstraße zu Gast. Angestoßen wird erst um 16 Uhr, um keine Konkurrenzveranstaltung zum Topspiel zwischen Bayern München und dem VfL Wolfsburg (14 Uhr) zu schaffen. An der Marschroute der SGS ändert das allerdings nichts: Mindestens ein Punkt soll es werden. So viel wie sowohl der MSV Duisburg (0:0) als auch jener VfL Wolfsburg (1:1) gegen Freiburg holten.

Trainer Markus Högner von der SGS Essen warnt vor der Freiburger Offensivkraft. Foto: Michael Gohl

Gästen aus dem Breisgau fehlt noch Konstanz

Und das zeigt das wohl größte Problem der Breisgauerinnen: Ihnen fehlt Konstanz. Als bisher einziges Team nahmen sie dem Meister Wolfsburg einen Punkt ab und hätten da, so Högner, „ein super Spiel“ gezeigt. Gegen den abstiegsbedrohten MSV kam der Sport-Club zwei Wochen zuvor aber nicht über ein enttäuschendes Remis hinaus.

Auch bei der SGS haben sie diese Leistungssprünge bei den Gästen natürlich bemerkt. „Freiburg hat eine junge Mannschaft“, erklärt Högner. „Aber sie tun sich auch schwerer, wenn sie selbst das Spiel machen müssen, weil sie am liebsten auf Konter lauern.“ Hohe Ballbesitzwerte wird der Fußballlehrer seiner Mannschaft daher nicht als Ziel ausgeben. Zumal die SGS Essen selbst auch ein schnelles Umschaltspiel bevorzugt . „Wir müssen die gleiche Kompaktheit zeigen wie in der ersten Halbzeit in Sand.“ Über das einstudierte Mittelfeldpressing sollen dann die Bälle erobert werden.

Nicole Anyomi hat ihre Form längst gefunden

„Wichtig ist, dass wir dabei die Abstände der Mannschaftsteile gering halten“, weiß der Trainer. Eine Schlüsselspielerin dabei ist Nicole Anyomi. Nach einem mühsamen Saisonstart hat die Angreiferin ihre Form längst wiedergefunden. Schon beim bitteren Pokal-Aus in Gütersloh (2:3) traf sie doppelt und ließ in Sand einen weiteren Treffer sowie einen feinen Assist folgen. Die erstmalige Berufung in die Nationalmannschaft hat die 20-Jährige offenbar noch einmal mehr beflügelt. Den Abgang von Lea Schüller kann Anyomi jedenfalls immer besser kompensieren und darf gegen Freiburg wohl auch wieder auf die Unterstützung der genesenen Eleni Markou hoffen.

Eleni Markou von der SGS Essen dürfte gegen Freiburg wieder zum Einsatz kommen. Foto: Michael Gohl

Bei den anderen verletzten Spielerinnen möchte die SGS noch nichts riskieren. Antonia Baaß absolviert nach überstandener Sprunggelenksverletzung zwar bereits wieder Teile des Mannschaftstrainings, soll aber weiter langsam aufgebaut werden. Gleiches gilt für Estelle Laurier, die mit einer Schambeinentzündung ausfällt, aber auch schon wieder erste Einheiten absolviert hat. Bei Cristina Lange zwickt es weiter im Rücken.

Hohe Offensivqualität, aber bislang mäßige Ausbeute

Über hohe Offensivqualität verfügen allerdings auch die Gäste. „Da ist Vorsicht geboten“, warnt Högner vor allem mit Blick auf Hasret Kayikci und Nationalstürmerin Sandra Starke. Wobei beide in dieser Saison noch nicht so richtig in Erscheinung getreten sind. Auf drei Tore nach acht Spielen kommen sie gemeinsam erst. Allerdings hielt sich Freiburg insgesamt mit erst acht Treffern auch sehr zurück. Die SGS kommt auf zwei mehr, bekam dafür aber auch sechs Mal häufiger einen Treffer eingeschenkt als der Sport-Club.