SGS Essen möchte beim SC Freiburg alles klarmachen

Bei einem Punktgewinn wäre der Klassenerhalt gesichert, aber auch Köln könnte gegen den SC Sand den Essenerinnen Schützenhilfe leisten.

Mit dem VfL Wolfsburg können sich die Bundesliga-Fußballerinnen der SGS Essen in der aktuellen Situation nicht messen. Das 1:5 im Nachholspiel unter der Woche ist ein Ausdruck der ungleichen Kräfteverhältnisse.

Und doch war es für die Essenerinnen kein Dämpfer. „Die Stimmung ist relativ gut. Wir haben auch einige Dinge gegen Wolfsburg richtig gut gemacht“, erklärt SGS-Trainer Markus Högner, für den das Ergebnis „ein bis zwei Tore“ zu hoch ausgefallen ist. Und auch selbst hätten die Essenerinnen dem designierten Meister noch mehr wehtun können. „Leider haben wir uns in den Momenten den einen oder anderen Stockfehler erlaubt. Da hätten wir durchaus das zweite oder dritte Tor schießen können.“

Hinzu kommt, dass der VfL von einer Fehlentscheidung von Schiedsrichterin Kathrin Heimann profitierte. Essens Torfrau Kim Sindermann spielte den Ball, als sie gegen Ewa Pajor rettete. Dennoch erfolgte ein Pfiff. Und mit dem folgenden Strafstoß brachte Dominique Janssen den VfL in Führung. „Aus meiner Sicht hätte dieser Elfmeter nicht unbedingt gegeben werden müssen“, formulierte es Högner diplomatisch. Lange aufhalten wollte er sich an der Szene ohnehin nicht.„Wir haken das jetzt ab, heben den Kopf hoch und bleiben positiv. Denn mit der Leistung von heute können wir ohne Weiteres in Freiburg bestehen.“

Verliert 1. FC Köln nicht, ist die SGS gerettet

Am Sonntag (13 Uhr) ist Schönebeck beim Sport-Club im Breisgau zu Gast und möchte dort den Klassenerhalt aus eigener Kraft schaffen. Mindestens einen Punkt braucht es dazu noch. Schützenhilfe vom 1. FC Köln würde man aber auch nicht ablehnen: Verliert der FC gegen den SC Sand nicht, ist die SGS auch gerettet.„Aber wir wollen das Ding gerne selber klarmachen“, frohlockt Högner. Wohl wissend, dass Freiburg eine schwere Aufgabe wird. „Sie spielen eine starke Rückrunde und sind sehr stabil“, weiß Essens Trainer.

Offensiv hat Freiburg große Qualität

Gerade offensiv hat der SC in Hasret Kayikci und Ereleta Memeti eine große Qualität. Letztere wollte Högner noch vor zwei Jahren nach Essen holen. Doch der frühere SGS-Trainer Daniel Kraus, der mittlerweile beim Sport-Club an der Linie steht, kam ihm zuvor. Defensive Stabilität dürfte am Sonntag für Schönebeck der Schlüssel sein.

Daran arbeitet Högner nun schon länger und hat auch personell umgestellt: Beide Außenverteidigerinnen hat er zuletzt ins Zentrum gezogen, wo er offenbar auf Erfahrung setzt. So spielt Kapitänin Jacqueline Meißner nunmehr neben Selina Ostermeier in der Innenverteidigung, davor räumt Lena Ostermeier im defensiven Mittelfeld ab. Mit dieser Lösung scheint die SGS nun auch ins Saisonfinale zu gehen.

