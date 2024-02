SGS Essen: Kritik an Schiri-Leistung und Blick nach vorn

Essen SGS-Trainer Högner hadert noch immer mit dem 1:3 gegen Wolfsburg. So sieht er die nächste Aufgabe bei Topteam Eintracht Frankfurt.

Es war im vergangenen Sommer der perfekte Saison-Auftakt der SGS Essen: Nach einer ungewöhnlich langen Vorbereitung hatten die Bundesliga-Fußballerinnen am ersten Spieltag Titelkandidat Eintracht Frankfurt zu Gast. Die Essenerinnen gewannen überraschend, aber verdient mit 2:0. Es war ein Sieg mit Signalwirkung, denn er offenbarte das Potenzial der Schönebeckerinnen. Statt Abstiegssorgen setzte die SGS zum Höhenflug an und findet sie nach Abschluss der Hinrunde auf dem fünften Platz wieder. An diesem Sonntag (18.30 Uhr) kommt es nun in Hessen zum Wiedersehen beider Klubs.

„Der Auftaktsieg gegen Frankfurt war für uns ein wichtiger Baustein“, erklärt SGS-Trainer Markus Högner. „Wir haben erkannt, wozu wir imstande sind. Und das konnten wir im Laufe der Hinrunde bestätigen.“ Dabei hat er den Überraschungscoup damals schon kommen sehen und seiner Mannschaft vor dem Spiel mitgegeben, dass sie heute gewinnen würde. „Der Glaube war da. Wir waren reif, weil wir schon in der Vorsaison nah dran gewesen waren“, erinnert sich der 56-Jährige. Hinzu kam, dass Frankfurt durch ein Spiel in der Quali zur Champions League mit schweren Beinen anreiste.

SGS Essen hatte beim Hinspiel-Sieg gegen Frankfurt das nötige Spielglück

Auch die Hessinnen dürften den Saisonauftakt nicht vergessen haben. Denn in der Tabelle wirkt die Niederlage an der Hafenstraße nach. Mit den angepeilten drei Punkten gegen die SGS läge die Eintracht auf Schlagdistanz zum Spitzenreiter VfL Wolfsburg und dem Verfolger FC Bayern. Neben der Niederlage in Essen mussten die Frankfurter bisher nur noch dem VfL gratulieren. Immerhin liegen die Gastgeberinnen auch so auf Kurs Champions League. Auf den Vierten, die TSG Hoffenheim, hat die Eintracht bereits ein Polster von sechs Punkten.

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die SGS gegen Frankfurt das nötige Spielglück hatte. „Wir haben eiskalt unsere Tore gemacht, Frankfurt hat seine Chancen nicht genutzt“, erinnert sich Högner. Dazu kommt: Über die Schiedsrichterleistung musste nach dieser Partie nicht gesprochen werden. Hier hat die SGS gerade gegen die Top-Klubs schon andere Erfahrungen gemacht. Zuletzt am Montag beim 1:3 gegen Wolfsburg. Bereits zur Pause suchte Essens Trainer das Gespräch mit Schiedsrichterin Kathrin Rafalski, weil er unzufrieden mit der Leistung ihres Gespanns war.

„Mein Eindruck und der meiner Mannschaft ist, dass man merkt, wie Nationalspielerinnen auf eine Schiedsrichterin einreden und sie damit ein Stück weit manipulieren“, bemerkt Högner. Nicht, dass damit bewusst falsche Entscheidungen getroffen würden, aber ein gewisser Einfluss sei zu spüren. „Das zeigt ja dann auch die Abseitsposition von Laureta Elmazi. Das war für mich eine krasse Fehlentscheidung“, meint der Essener Coach. Zur Einordnung: Seine Mannschaft war gegen Wolfsburg gerade in Führung gegangen, als Elmazi freigespielt wurde und nur noch VfL-Torfrau Frohms vor sich hatte.

SGS-Trainer Högner fordert Konzentration auf Partie bei Eintracht Frankfurt

„Das ärgert mich maßlos. Es ändert nichts daran, dass Wolfsburg die bessere Mannschaft war. Trotzdem gab es einige Szenen, die man auch für uns hätte pfeifen können“, findet Högner. Und das hat er gegen Wolfsburg nicht das erste Mal so empfunden. Klar ist: Eine Fehlentscheidung zu Ungunsten eines Top-Klubs löst einen größeren Aufschrei aus als eine gegen die „kleine“ SGS. Das aus dem Hinterkopf zu bekommen und sich nicht unterbewusst davon leiten zu lassen, gehört zur Professionalität einer Schiedsrichterin. Und diese sicherzustellen, das ist Aufgabe des DFB.

Högner ist der Ärger noch immer anzumerken, allerdings möchte er von der Vergangenheit schnell wieder in die Gegenwart wechseln: „Wir müssen unsere Energie in andere Dinge stecken, um klar im Kopf zu sein, wenn wir Sonntag in Frankfurt spielen.“ Denn er traut seiner Elf erneut eine Überraschung zu. Zu gern möchte man wissen, was er diesmal seiner Mannschaft vor dem Spiel mit auf den Weg geben wird.

