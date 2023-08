Frauenfußball SGS Essen kommt in der Vorbereitung noch nicht in Fahrt

Essen. Gegen den FSV Gütersloh kamen die Essenerinnen in ihrem Vorbereitungsspiel nicht über ein 1:1 hinaus. Donnerstag geht’s ins Trainingslager.

So richtig in Fahrt kommt die SGS Essen in der Vorbereitung auf die neue Saison in der Frauenfußball-Bundesliga bisher nicht: Beim letzten Test vor dem an diesem Donnerstag beginnenden Trainingslager kam die Elf von Trainer Markus Högner gegen den klassentieferen FSV Gütersloh nicht über ein 1:1 hinaus.

Laura Pucks mit dem Ausgleichtreffer

Verteidigerin Laura Pucks verhinderte mit ihrem Ausgleichstreffer eine weitere Niederlage wie vor Wochenfrist gegen den RSC Anderlecht (0:1). „Schön, dass sie sich für ihre gute Leistung belohnen konnte“, lobte Högner, der am Auftritt insgesamt aber auch deutliche Kritik äußerte.„Wir hatten zu viele einfache Fehler im Spielaufbau. Dadurch haben wir nie richtig in den Rhythmus gefunden“, monierte er.

Und hinzu kam eine mangelhafte Chancenverwertung: „Das waren mindestens vier bis fünf Einhundertprozentige alleine in der zweiten Halbzeit.“ In Führung ging aber acht Minuten nach dem Seitenwechsel der FSV durch Lena Strothmann.

Doch lange hielt sie nicht: Rund eine halbe Stunde vor dem Abpfiff besorgte Pucks zumindest den Ausgleich, was ihren Trainer aber nur bedingt zufriedenstellen konnte. Auch wenn Gütersloh ein Top-Team der 2. Liga ist.

Saisonstart am 17. September gegen Eintracht Frankfurt

Högner war bemüht, die Partie schnell abzuhaken und nach vorne zu blicken: „Wir machen jetzt drei Tage frei und gehen dann mit neuer Kraft in das letzte Training vor der Abfahrt nach Billerbeck. Dann kommen wir wieder schnell in den Rhythmus.“ Der nächste Test findet dann auch im Rahmen des Trainingslagers am Samstag (14 Uhr, Helker Berg) gegen den niederländischen Ehrendivisionär PEC Zwolle statt.

Zwei weitere Partien gegen Twente Enschede und Den Haag folgen noch, ehe die SGS am 17. September an der Hafenstraße gegen Eintracht Frankfurt die neue Saison eröffnet.

