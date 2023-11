SGS Essen könnte gegen Neuling Nürnberg Riesenschritt machen

Essen. Frauenfußball-Bundesligist SGS Essen spielt bisher eine überzeugende Saison und rangiert im Tabellenmittelfeld. Dennoch warnt Trainer Högner.

Trainer Markus Högner war hochzufrieden mit dem Auftritt seiner SGS Essen bei Bayer Leverkusen. Auch wenn die Partie torlos endete, wussten die Essener Bundesliga-Fußballerinnen gegen die favorisierte Werkself zu überzeugen. „Speziell, wenn man die zweite Halbzeit sieht, hätten wir auch gewinnen können. Leverkusen hatte da keine eigene Torchance mehr“, sagt der 56-Jährige, der auf diese Leistung „aufbauen“ möchte. Und zwar an diesem Samstag gegen den Aufsteiger 1. FC Nürnberg (14 Uhr, Stadion an der Hafenstraße). Diesmal allerdings ist die SGS der Favorit.

„Es geht jetzt darum, die gleiche Intensität an den Tag zu legen, hinten wenig zuzulassen und Nürnberg unter Druck zu setzen“, erklärt Högner, der von seiner Mannschaft einen Sieg fordert. „Das wäre ein Riesenschritt.“ Schon jetzt haben die Essenerinnen im Kampf um den Klassenerhalt acht Zähler gesammelt und sich damit im Mittelfeld der Tabelle eingenistet. Und dabei ist eine positive Entwicklung zu erkennen. Denn zum gleichen Zeitpunkt in der Vorsaison waren es lediglich drei Punkte. Allerdings möchte sich Högner darauf nicht ausruhen.

SGS Essen bisher fast immer mit der gleichen Aufstellung

„Selbst, wenn wir Nürnberg schlagen und dann elf haben, gibt es danach noch 15 Spiele.“ Dass er aber mit dem bisherigen Saisonverlauf mehr als zufrieden ist, ist kein Geheimnis. Der Beweis ist seine Startelf: Die hat der Fußballlehrer bisher nur minimal verändert. Im rechten Mittelfeld wechselte er zwischen Maike Berentzen und Laureta Elmazi, alle anderen zehn Positionen sind bisher fest vergeben. Unzufriedenheit unter den übrigen Spielerinnen mache sich deshalb aber nicht breit. „Die Mannschaft hat bisher sehr gute Leistungen gezeigt, das sehen die anderen auch“, meint Högner.

Und doch ist es seine Aufgabe, das zu moderieren. „Ich sage jeder Spielerin, dass sie in jedem Training 100 Prozent für den Tag X geben muss. Egal, ob sie spielt oder nicht.“ So war auch die Situation von Laura Pucks in der Vorsaison. Obwohl ihr Högner eine „top Trainingsleistung“ attestierte, kam sie nur zu vier Einsätzen und spielte lediglich 29 Minuten. „Da wird sie einige Male die Faust in der Tasche gemacht haben“, ist sich Högner sicher. Mittlerweile trägt die harte Arbeit der 19-Jährigen aber Früchte. Sie ist in der Innenverteidigung unangefochtene Stammspielerin.

SGS Essen ist gewarnt vor Aufsteiger 1. FC Nürnberg

Dank ihrer Körpergröße von 1,80 Meter sorgt Pucks bei gegnerischen Standards für Lufthoheit im eigenen Strafraum. Gegen Nürnberg wird zusätzlich ihr Aufbauspiel gefragt sein, denn die Gäste werden wohl tief stehen, nachdem ihr Saisonstart holprig verlief. „Sie mussten viel Lehrgeld zahlen, haben sich aber nach der 0:1-Achtungsniederlage gegen Wolfsburg gefangen“, meint Högner. In Freiburg, das ebenfalls das Mittelfeld der Tabelle anpeilt, landete der Club auch schon den ersten Sieg. Die SGS ist gewarnt.

