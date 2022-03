SGS Essen hat den Fokus schon wieder neu ausgerichtet

Essen. SGS Essen hat das Aus im DFB-Pokal gegen Leverkusen abgehakt und konzentriert sich auf die Liga. Gegen Potsdam ist noch eine Rechnung offen.

Das Aus im DFB-Pokal-Viertelfinale ist abgehakt. Die SGS Essen blickt nach vorn und will sich nun voll auf die verbleibenden Partien in der Frauenfußball-Bundesliga konzentrieren. Trainer Markus Högner legte den Schalter praktisch schon mit dem Abpfiff am Dienstagabend um: Zwei Tage Regeneration und dann Vorbereitung auf Turbine Potsdam. Denn der Tabellenfünfte stellt sich am Sonntag (16 Uhr) an der Hafenstraße vor.

„Wir müssen jetzt den Fokus auf die Meisterschaft richten und möglichst schnell die Punkte einfahren“, erklärt der Essener Trainer, der in Sachen Klassenerhalt noch immer Restzweifel hegt. Dabei liest sich die Tabelle einigermaßen entspannt: Sieben Punkte beträgt der Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Und das ist eine Menge, wenn man bedenkt, dass Carl Zeiss Jena bis dato überhaupt erst fünf Zähler eingefahren hat.

SGS Essen will sich nicht auf andere verlassen

Aber der Fußballlehrer tut gut daran, sich nicht auf andere zu verlassen. Auch gegen Potsdam traut er seiner Elf durchaus etwas zu. Zumal es noch eine offene Rechnung aus dem Hinspiel gibt: „Wir haben noch etwas gutzumachen. Wir waren in Potsdam knapp davor, einen Punkt mitzunehmen. Den haben sie uns aber mit dem 3:2-Siegtreffer kurz vor Spielende weggenommen.“ Zwischenzeitlich führte die SGS dort bereits mit 2:0.

So war es eine von acht Niederlagen der SGS in der Liga. Und sechs Mal waren die Essenerinnen dabei nur um ein Tor schlechter. In Brandenburg war die bessere Physis des Favoriten ausschlaggebend. „Potsdam ist technisch stark und eines der robustesten Teams der Liga. Körperlich sind sie in einer sehr guten Verfassung“, weiß Högner. Daher sei eine gute Frische seiner Mannschaft notwendig, um Potsdam Paroli bieten zu können.

Nach 120 Pokal-Minuten sind daher Änderungen in der Startelf denkbar. Vor allem im offensiven Mittelfeld, wo Estelle Laurier zuletzt wenig überzeugte. Die Französin deutet ihr Potenzial zwar immer wieder an, scheint aber stärker zu sein, wenn sie von der Bank kommt. Insgesamt dürfte der Kader am Sonntag fast derselbe sein wie zuletzt. Lediglich Torfrau Sophia Winkler könnte nach ihren Schulterproblemen noch rechtzeitig fit werden. Elisa Senß fällt weiter erkrankt aus, und Katharina Piljic soll nach überstandener Mandelentzündung erst einmal Spielpraxis in der Regionalliga sammeln. Dazu könnte es auch für Ella Touon (Knieprobleme) bis Sonntag eng werden.

Gäste aus Potsdam konnten im Pokal Schongang einlegen

Dass Potsdam erst am Mittwoch im Pokal ran musste, dürfte für die SGS kaum einen Vorteil bedeuten. Denn beim 7:0 gegen den Zweitligisten Henstedt-Ulzburg konnten die Brandenburgerinnen schon früh den Schongang einlegen. Schon zur Pause stand es 5:0, und Trainer Sofian Chahed schöpfte das Wechselkontingent voll aus. Auch in Potsdam ging der Blick schnell wieder nach vorn. „Sie wollen unbedingt noch den dritten Platz erreichen“, weiß Högner.

Der wäre für die Qualifikation zur Champions League nötig. Vier Punkte müssten die Gäste auf Hoffenheim aufholen. Und dafür müsste Turbine vor allem an der Defensive arbeiten. Denn mit 21 Gegentreffern haben sie deutlich mehr kassiert als alle anderen Spitzenteams der Liga. „Und das Hinspiel hat ja auch gezeigt, dass wir wissen, wie man gegen Potsdam Tore erzielt“, frohlockt Högner. Mit einem Punkt wäre er am Sonntag schon absolut zufrieden. Es wäre das gewünschte Erfolgserlebnis. „Es würde uns für die nächsten Wochen beflügeln.“

