SGS Essen hat beim Neuling Meppen ein Sechs-Punkte-Spiel

Jetzt gilt es für die SGS Essen: Nachdem sich die Bundesliga-Fußballerinnen zuletzt gegen die Top-Teams durchaus achtbar geschlagen hatten, aber am Ende leer ausgingen, müssen nun weitere Punkte her. Die bisherigen drei holten die Essenerinnen beim Aufsteiger Werder Bremen und wollen nun am Sonntag (14 Uhr) beim zweiten Neuling SV Meppen nachlegen.

„Wir können einige positive Dinge aus den Spielen gegen Bayern und Hoffenheim mitnehmen. Aber jedem muss bewusst sein, dass es jetzt auch um Ergebnisse geht“, gibt SGS-Trainer Markus Högner die Marschroute vor. Ziel ist es, den Anschluss an das gesicherte Mittelfeld der Tabelle herzustellen. Aber das trifft wohl auf beide Mannschaften zu.

SGS Essen erwartet einen defensiv eingestellten Neuling

war haben die Gastgeberinnen bisher lediglich zwei Remis auf der Habenseite, dabei aber beim 2:2 gegen Turbine Potsdam schon einen eher nicht einkalkulierten Bonuspunkt geholt. Außerdem hat Meppen noch die Partie gegen Schlusslicht Bremen nachzuholen. „Es ist ein Sechs-Punkte-Spiel“, schlussfolgert Högner.

Und in das dürfte der SV mit einem kleinen Vorteil gehen. Denn während die SGS am Mittwoch beim 0:3 gegen die TSG Hoffenheim erneut ein laufintensives und damit kräftezehrendes Spiel ablieferte, hatten die Gastgeberinnen frei. „Ich erwarte Meppen eher defensiv eingestellt und auf Konter lauernd. Das bedeutet für uns deutlich mehr Ballbesitz als zuletzt“, prognostiziert Essens Trainer.

Auch Carlotta Wamser von der SGS Essen muss noch ein bisschen cleverer werden. Foto: Michael Gohl

Essener Defensive stand gegen Hoffenheim stabil

Seine Mannschaft wird dabei alle Kräfte mobilisieren müssen, wobei diese zuletzt gegen Hoffenheim in der Schlussphase zusehends schwanden. Aber womöglich auch bedingt durch die neuerliche Enttäuschung einer sich abzeichnenden Niederlage, obwohl die SGS lange auf Augenhöhe agierte.

Carlotta Wamser dürfte ihre Riesenchance im ersten Durchgang noch ein paar Mal durch den Kopf gegangen sein. Positiv aber ist, dass die SGS hinten doch sehr stabil wirkte. Jedenfalls so lange, bis sie sich angesichts des Rückstandes in einen offenen Schlagabtausch wagte.

Schwächen offenbarten die Essenerinnen aber erneut bei gegnerischen Standards. Ein hoher Ball an den Fünfmeterraum ist gegen die SGS fast immer brandgefährlich und führte gegen die TSG abermals zu einem Gegentor. Luft nach oben gibt es ebenfalls in der Offensive, was das Herausspielen und Verwerten von Torchancen angeht. Gegen die Top-Klubs funktionierte das Pressing der SGS, doch im Umschaltspiel nach Ballgewinnen haperte es häufiger.

Neuzugang Eleni Markou ist ein Gewinn für Essenerinnen

Obwohl Neuzugang Eleni Markou ein echter Gewinn für die Essener Offensive ist. Die Griechin ist durchsetzungsstark, ballsicher und technisch versiert. Dass die SGS in Meppen nicht mehr so sehr auf Konter setzt, sondern das Spiel machen möchte, dürfte ihr entgegenkommen.

„In Bremen ist uns das auch gut gelungen. Diesmal sind es die gleichen Voraussetzungen“, findet Högner. Und in der Hansestadt erzielte Markou auch ihren ersten Saisontreffer. Und es war kein unwichtiger: Denn mit ihrem Tor zum 3:1 sicherte die 25-Jährige der SGS Essen die ersten Punkte in der noch jungen Saison.