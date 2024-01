SGS Essen glückt die Generalprobe vor dem Wolfsburg-Spiel

Essen. MIt einem 5:1-Erfolg über Zweitligist FSV Gütersloh geht es in die letzte Woche der Vorbereitung. Trainer Högner verzichtete auf Experimente.

Die Generalprobe ist geglückt: Mit einem 5:1-Sieg schließen die Bundesliga-Fußballerinnen der SGS Essen die Vorbereitung auf die Restrunde gegen den klassentieferen FSV Gütersloh ab. Nach zwei eher durchwachsenen Partien gegen Standard Lüttich (0:1) und PEC Zwolle (3:2) wusste die Elf von Trainer Markus Högner vor dem Pflichtspielstart gegen den VfL Wolfsburg am kommenden Montag (19.30 Uhr, Hafenstr.) zu überzeugen. Vor allem im ersten Durchgang, nach dem die Essenerinnen bereits deutlich mit 4:0 führten.

Högner verzichtete auf Experimente und bot die Formation auf, die er auch an sieben von zehn Hinrundenspieltagen als Startelf auf den Platz schickte. „Wir haben es richtig gut gemacht. Immer wieder haben wir uns über die Halbräume gute Chancen erspielt, gute Verlagerungen gehabt und hätten auch gut und gerne noch zwei oder drei Tore mehr schießen können“, fasste er die erste Hälfte zusammen. Von Beginn an drückte die SGS aufs Tempo, die Gastgeberinnen waren ausschließlich mit Defensivarbeit beschäftigt.

Erzielte das Führungstor gegen Gütersloh: Katharina Piljic. Foto: Michael Gohl / Essen

Die erste Lücke fand Schönebeck bereits nach 20 Minuten, als Katharina Piljic mit einem satten Linksschuss zur Führung traf. Ramona Maier und Natasha Kowalski legten gegen mitunter überforderte Gastgeberinnen innerhalb von zehn Minuten zwei Mal nach. Kapitänin Jacqueline Meißner erhöhte vor der Pause noch auf 4:0. Nach dem Seitenwechsel gestalteten die Ostwestfälinnen die Partie allerdings ausgeglichener und kamen nach einem Freistoß durch Pagel zum nicht unverdienten Ehrentreffer.

Wir haben uns gut bewegt, aber gegen Wolfsburg wird das natürlich etwas ganz anderes SGS-Trainer Markus Högner über das Testspiel.

„Wir haben da ein Stück weit nachgelassen und waren nicht mehr so konsequent in unseren Aktionen“ haderte Högner. „Über das Gegentor habe ich mich geärgert, weil es unser klares Ziel war, zu null zu spielen.“ Doch mit der klaren Führung im Rücken wurde die SGS nachlässig. Der 56-Jährige nutzte dann die Gelegenheit und wechselte für die letzte halbe Stunde gleich sieben Mal. Winterneuzugang Lena Göppel durfte in der Innenverteidigung zusammen mit Valentina Kröll ran. Anbrennen sollte in Gütersloh nichts mehr.

Stattdessen setzten die Essenerinnen noch den Schlusspunkt: Beke Sterner traf in letzter Minute zum 5:1. Genau wie Angreiferin Ramona Maier war es für sie bereits das zweite Tor in der Vorbereitung. Vielleicht auch wegen dieser guten Form ließ Högner beide erneut durchspielen. Genau wie Torfrau Sophia Winkler und Laureta Elmazi. Allerdings hatte er ohnehin keine weitere Feldspielerin mehr auf der Bank.

Und trotz des Gegentreffers war der Cheftrainer insgesamt zufrieden: „Ich bin froh, dass wir bei den Witterungsbedingungen spielen konnten. Wir haben uns gut bewegt, aber gegen Wolfsburg wird das natürlich etwas ganz anderes. Da erwartet uns ein Gegner, der richtig gut drauf ist und darauf werden wir uns ab sofort akribisch vorbereiten.“ Aber auch der Tabellenführer dürfte gewarnt sein: Eintracht Frankfurt (2:0) kam als Top-Klub in dieser Saison an der Hafenstraße bereits unter die Räder.

