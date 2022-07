SGS Essen gewinnt ersten Test gegen PEC Zwolle mit 3:2

Essen. Frauenfußball-Bundesligist SGS Essen hat den ersten Test bestanden. Darum freut sich Trainer Markus Högner über den gelungenen Abschluss.

Frauenfußball-Bundesligist SGS Essen hat das erste Testspiel in der Vorbereitung gewonnen. Trainer Markus Högner sah an der Raumerstraße beim 3:2-Sieg gegen den niederländischen Erstligisten PEC Zwolle (3x30 Minuten) eine gute Leistung.

Die SGS, die erst wenige Trainingseinheiten absolviert hat, wurde aber von der ersten Spielminute an gefordert. Nach einer Flanke von Antonia Baaß auf den kurzen Pfosten sprintete Maike Berentzen in den Ball und drückt ihn über die Torlinie (12.) zur 1:0-Führung. Drei Spielminuten später glichen die Gäste nach einem Konter aus. Der Schuss von der Strafraumgrenze schlug unhaltbar für Torfrau Sindermann im rechten Torwinkel ein. Ein weitere Chance nutzte Zwolle eiskalt zur 2:1-Führung (23.).

SGS Essen erarbeitet sich wieder mehr Ballbesitz

Im zweiten Drittel erarbeiten sich die Essenerinnen wieder mehr Ballbesitz, nachdem Högner in der ersten Drittelpause taktisch umgestellt hatte. Nach einer Ecke von Baaß erzielte Nina Räcke per Direktannahme den Ausgleich zum 2:2 (40.). Vor allem im letzten Spieldrittel erspielte sich die SGS Chancen, eine davon veredelte Neuzugang Annalena Rieke in der Schlussminute zum verdienten 3:2-Endstand.

„Ich freue mich für die Spielerinnen, dass sie sich noch den Sieg erkämpft haben und wir diese Woche mit einem Erfolgserlebnis beendet haben“, so Högners Resümee.

SGS Essen: Sindermann - Sterner (46. Joester), Räcke, Huls, Meißner, Pfluger, Piljić (46. Reimöller), Rieke, Baaß, Maier (46. Kowalski), Berentzen.

