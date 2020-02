SGS Essen gewinnt Bundesliga-Derby beim MSV Duisburg mit 4:0

Essener Erstligist geht beim MSV Duisburg früh in Führung und bleibt vor allem bei Standards gefährlich. Das Derby wurde von Zweikämpfen geprägt.

Die SGS Essen ist mit einem souveränen 4:0-Derbysieg in die Restrunde der Frauenfußball-Bundesliga gestartet. Anders als im Hinspiel, als die Elf von Trainer Markus Högner 84 Minuten bis zum ersten Torerfolg anlaufen musste, stellte das Abwehrbollwerk des MSV Duisburg diesmal kein Problem dar. Bereits nach drei Minuten war Meike Kämper im Tor der Gastgeberinnen überwunden. Schon zur Pause hatte die SGS dann beim Stand von 3:0 alles klargemacht.

Die frühe Führung besorgte Innenverteidigerin Nina Brüggemann, die bei einem Eckball aufgerückt war und einköpfte. „Das waren heute ganze andere Bedingungen als in der Vorbereitung“, erklärte Högner. „Es war sehr windig und der Platz war schwer bespielbar. Deshalb bin ich sehr froh, dass wir über einen Standard so früh in Führung gegangen sind.“

Standards ein probates Mittel für die Gäste

Und Standards blieben auch im weiteren Verlauf ein probates Stilmittel für die Essenerinnen. Nach elf Minuten war es erneut Manjou Wilde, die diesmal einen Freistoß hereinbrachte und Lea Schüller fand. Die Nationalspielerin hatte keine Probleme, ihren zwölften Saisontreffer zu erzielen und auf 2:0 zu stellen. In der Folge verflachte die Partie etwas. „Wir haben nicht immer die richtigen Entscheidungen getroffen“, monierte Högner.

Wilde alle Standards schießen zu lassen, war aber goldrichtig aus Essener Sicht. Denn zwei Minuten vor der Pause brachte sie einen Eckball gefährlich vor das Duisburger Tor und fand erneut Schüller, deren Abschluss unhaltbar abgefälscht wurde: 3:0. Der MSV hatte dann kurz vor der Pause noch die Chance zu verkürzen. Makas steuerte alleine auf das Essener Tor zu, verfehlte den Kasten aber knapp. So hielt Essens Torfrau Stina Johannes bei ihrem Comeback nach über einjähriger Verletzungspause die Null.

Viele Zweikämpfe im Mittelfeld

Auch im zweiten Durchgang war vor allem eines angesagt: Kampf. Beide Mannschaften lieferten sich etliche Zweikämpfe im Mittelfeld, ohne dass es vor den Toren gefährlich wurde. „Der MSV hat über 90 Minuten dagegengehalten. Ich bin froh, dass wir die drei Punkte mitnehmen konnten“, fasste Högner zusammen. Für einen spielerischen Höhepunkt sorgte seine Elf dann aber doch noch. Denn nach drei Standardtoren fiel der vierte Treffer aus dem Spiel heraus.

Irini Ioannidou (SGS) gab ihre Comeback, hier eine Szene vor ihrer langen Pause. Foto: Michael Gohl

Schönebeck schaltete nach Ballgewinn schnell um. Elisa Senß brachte die Kugel vom linken Flügel passgenau in die Mitte, wo Lena Oberdorf noch eine Gegenspielerin aussteigen ließ und zum 4:0 einschob. Auch hier war noch ein Abwehrbein von O`Riordan dran. In der Folge passierte nicht mehr viel, sodass Högner in der Schlussphase noch Irini Ioannidou einwechselte. Die frühere Kapitänin meldete sich nach fast anderthalbjähriger Pause wieder zurück.

Herausforderung Hoffenheim am nächsten Samstag

Fußballerisch wird die SGS dann am kommenden Samstag umso mehr gefordert sein, wenn die TSG Hoffenheim kommt. Die Tabellenführung haben die Kraichgauerinnen durch das 2:5 gegen Wolfsburg zwar aus den Augen verloren. Für die SGS gilt es aber, sich für das 0:7 im Hinspiel zu revanchieren.

MSV Duisburg- SGS Essen 0:4 (0:3).

SGS: Johannes – Ostermeier (81. Ioannidou), Oberdorf, Brüggemann, Klasen – Wilde (72. Anyomi), Hegering – Senß (73. Grutkamp), Schüller, Knaak. Tore: 0:1 Brüggemann (3.), 0:2 Schüller (11.), 0:3 Schüller (43.), 0:4 Oberdorf (62.).