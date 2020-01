Essen. Am Dienstag bittet Trainer Markus Högner seine Bundesligadamen zum Trainingsauftakt. Auch die Langzeitverletzten sind fast alle wieder an Bord.

SGS Essen erwacht aus dem Winterschlaf

Auch wenn es noch gut einen Monat dauert, ehe in der Frauenfußball-Bundesliga der Ball wieder rollt: Bereits an diesem Dienstag erwacht die SGS Essen aus dem Winterschlaf. Ab 17.30 Uhr bittet Markus Högner seine Spielerinnen zum Trainingsauftakt. Und selten war seine Einheit so gut besucht wie die erste im neuen Jahr: Bis auf Ramona Petzelberger und Torfrau Lisa Klostermann sind wieder alle an Bord. Auch Jule Dallmann und Alida Dzaltur werden langsam wieder an die Mannschaft herangeführt.

Vor allem zwischen den Pfosten hat sich die Lage entspannt. Nachdem Kim Sindermann schon zum Start der Rückrunde wieder fit war, dürfte nun auch Stina Johannes bald wieder eine Alternative sein. Nach einem Beinbruch in der Vorsaison hat die etatmäßige Nummer eins zuletzt über ein Jahr pausiert. Und auch bei Petzelberger ist ein baldiges Ende der Verletzungspause in Sicht. Noch leide sie aber an den Folgen einer Bänderdehnung im Sprunggelenk. „Wir wollen kein Risiko eingehen. Ende des Monats dürfte es aber auch bei ihr so weit sein“, erklärt SGS-Manager Florian Zeutschler.

Erste Liga-Partie am 16. Februar gegen MSV Duisburg

Zur ersten Liga-Partie am 16. Februar gegen den MSV Duisburg könnte es somit reichen. Den SAP-Hallencup wird Petzelberger aber verpassen. Dort gehen am 19. Januar neben der SGS auch die Erstliga-Team aus Hoffenheim, Frankfurt, Sand, Leverkusen und Köln an den Start. Zuvor steht am 16. Januar noch ein Testspiel gegen PSV Eindhoven an. Aber auch für die Klub-Verantwortlichen beginnt eine heiße Zeit der Kaderplanung für die kommende Saison. Zumal eine ganze Reihe von Verträgen ausläuft. Allen voran die der Nationalspielerinnen Lea Schüller, Turid Knaak und Marina Hegering.