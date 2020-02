SGS Essen eilt in der Vorbereitung von Sieg zu Sieg

Die SGS Essen eilt in der Vorbereitung auf die Restrunde der Frauenfußball-Bundesliga weiter von Sieg zu Sieg. Auch der Liga-Konkurrent Bayer Leverkusen wurde klar bezwungen: Schon zur Pause stand es 4:0, doch als SGS-Trainer Markus Högner den zweiten Anzug ausprobierte, kam die Werkself noch auf 2:4 heran. „Über diese Gegentore habe ich mich geärgert“, erklärte der Fußballlehrer. „Mit der ersten Hälfte aber bin ich sehr zufrieden. Da haben wir wenig zugelassen und uns viele Chancen erarbeitet.“

Lea Schüller nutzte nach zwei Minuten gleich die erste zur Essener Führung. Und die SGS legte gleich nach: Nach elf Minuten erhöhte Lena Ostermeier auf 2:0, nur sieben Zeigerumdrehungen später legte Turid Knaak das 3:0 nach. Obwohl die Essenerinnen schon früher die Möglichkeiten besaßen, war es erneut Schüller, die das Ergebnis kurz vor der Pause noch deutlicher machte. Gleich acht Wechsel zum Wiederanpfiff ließen den Spielfluss dann aber merklich abnehmen.

Am Dienstag letzter Test gegen die U20-Nationalmannschaft

Lediglich Jana Feldkamp und Nina Brüggemann spielten über die volle Distanz. Ansonsten verschaffte Högner 19 Spielerinnen ihre Einsatzminuten. Das nutzte Leverkusen, um das Ergebnis aus ihrer Sicht durch die Treffer von Jessica Wich und Milena Nikolic etwas freundlicher zu gestalten. Am vierten Sieg im vierten Test der SGS änderte das nichts mehr. „Ich will das aber jetzt nicht überbewerten“, mahnte Högner. „Gegen Duisburg wird es in 14 Tagen ein ganz anderes Spiel. Aber wir sind vorbereitet.“

Eine Partie bleibt den Essenerinnen auch noch für den Feinschliff: Am Dienstag (16 Uhr) trifft die SGS in Kaiserau auf die deutsche U20-Auswahl. Und dort muss Högner personell wieder umplanen, denn gleich vier Spielerinnen muss er an den Gegner abgeben: Torfrau Stina Johannes, Nicole Anyomi, Lena Oberdorf und Cristina Lange werden für die DFB-Elf auflaufen, was die Aufgabe deutlich erschweren dürfte. Zumal der Trainingsfokus aktuell auf dem Spielaufbau und dem Umschaltverhalten liegt.