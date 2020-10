SGS Essen braucht gegen Gäste aus Hoffenheim die Punkte

Essen. Essener Erstligist empfängt an diesem Mittwoch den Dritten der Vorsaison. Nach schwerem Auftaktprogramm ist Tabellenlage der SGS nicht so rosig.

Die Tabelle ist derzeit nicht die beste Freundin der SGS Essen. Mit drei Punkten aus vier Partien stehen die Bundesliga-Fußballerinnen als Achter nur einen Punkt vor dem ersten Abstiegsplatz. Allerdings haben die Essenerinnen einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz: Sie haben das Top-Trio VfL Wolfsburg, Bayern München und Eintracht Frankfurt schon hinter sich.

Und doch ist man an der Ardelhütte gewarnt. Punkte müssen nun her, um nicht in eine Negativspirale zu geraten. Aber auch die nächste Aufgabe hat es an diesem Mittwoch (18 Uhr, Hafenstr.) in sich: Die TSG Hoffenheim war Tabellendritter der Vorsaison und hatte nur denkbar knapp die Qualifikation zur Champions League verpasst. Daran war Schönebeck nicht ganz unschuldig, weil sie man Kraichgauerinnen in der Rückrunde drei Punkte abgeknöpft hatte.

Ein schwieriges Auftaktprogramm für beide Seiten

Anders als die SGS konnte die TSG ihre Leistungsträgerinnen halten. Doch von einem erneuten Angriff auf die Königsklasse sind die Gäste weit entfernt. Erst zuletzt gegen Bremen (3:1) gelang den Gästen der erste Saisonsieg, wobei auch deren Auftaktprogramm mit Potsdam (1:3), Wolfsburg (1:4) und Frankfurt (0:0) es in sich hatte.

Lena Ostermeier (l.) von der SGS Essen hat sich auf der linken Abwehrseite festgespielt. Foto: Michael Gohl

„Hoffenheim ist eine richtig gute Mannschaft mit enormer Qualität und einigen Nationalspielerinnen“, warnt SGS-Trainer Markus Högner. Chancenlos sieht er seine Elf aber nicht. Der Auftritt gegen den FC Bayern kann durchaus als Mutmacher herhalten. Punkte gab es zwar keine, doch kann sich die SGS zumindest ein wenig damit trösten, dem Titelanwärter alles abverlangt zu haben. „Die Basis stimmt. Gerade Laufbereitschaft und taktische Disziplin haben wir umgesetzt. Wir müssen lernen, dass wir in jedem Spiel so auftreten müssen, dann werden wir gegen andere Mannschaft erfolgreich sein.“

Etwas Glück und eine andere Schiedsrichter-Entscheidung

Und mit etwas mehr Glück und einer anderen Schiedsrichter-Entscheidung hätte das sogar gegen Bayern klappen können. Den Handelfmeter, den die Unparteiische Vanessa Arlt dem FCB in der Schlussphase zusprach, kann man geben, weil Essens Elisa Senß den Arm nicht ganz angelegt hatte. „Vorher gab es aber schon ein Foul an Selina Ostermeier “, moniert Högner. Auch seine Mannschaft hätte im ersten Durchgang einen Strafstoß bekommen können, als FCB-Torfrau Laura Benkarth bei einer Flanke außerhalb ihres Fünfmeterraums am Ball vorbei segelte und stattdessen Essens Lena Ostermeier abräumte. „Wenn man den für Bayern pfeift, muss man den für uns auch geben“, findet Högner.

Lena Ostermeier hat sich als Linksverteidigerin etabliert

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Bayern die Partie viel früher hätte entscheiden müssen. Mit etwas Glück, aber auch mit einer Viererkette, die immer besser funktioniert, machte die SGS dem Spitzenreiter das Leben schwer. Lena Ostermeier hat sich schon in der Vorsaison zu einer zuverlässigen Linksverteidigerin entwickelt und ist nach einem kurzen Ausflug in die Innenverteidigung wieder dort angekommen. Innen verteidigen dafür in Selina Ostermeier und Nina Räcke zwei Neuzugänge, die ihren Trainer mittlerweile überzeugt haben.