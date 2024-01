SGS: Edwards geht, dafür kommt eine „richtige Strategin“

Essen Frauenfußball-Bundesligist SGS Essen und Maria Edwards trennen sich, ein Zugang steht aber fest. Und das erste Testspiel ist absolviert.

Maria Edwards hat die SGS Essen verlassen, die 20-Jährige kehrt zurück in ihre Heimat England - dafür hat der Bundesligist eine „richtige Strategin“ verpflichtet: Lena Göppel. Die 22-Jährige Liechtensteinerin hatte zuletzt in den USA an der University of Louisiana at Monroe gespielt, dort im Dezember ihren Bachelor in Business Administration abgeschlossen und sich zuletzt im Probetraining bei der SGS vorgestellt.

„Lena ist trotz ihres selbst noch jungen Alters bereits ein Vorbild für junge Spielerinnen, strahlt eine große Ruhe am Ball aus und ist auch flexibel in der Innenverteidigung einsetzbar. Da haben wir noch mal einen richtig guten Fang gemacht“, freut sich Trainer Markus Högner.

SGS Essen verliert das erste Spiel 2024

Das Probetraining habe Göppel, die fünf Spiele für die Nationalelf Liechtensteins gemacht hat, von Essen überzeugt: „Ich hätte auch die Möglichkeit gehabt, noch meinen Master in Amerika zu machen, aber meine Priorität war es immer, zurück nach Europa zu kommen.“ Diese Chance hat sie nun bei der SGS ergriffen.

Das Team hat zudem das erste Testspiel des Jahres hinter sich: 0:1 verloren die Essenerinnen gegen den Tabellenzweiten der ersten belgischen Liga, Lüttich. Es war eine ausgeglichene Partie ohne klare Chancen. Kurz nach der Pause erzielte Lüttich das Tor des Tages. Beke Sterner ließ die beste Möglichkeit auf den Ausgleich liegen.

„Es war in meinen Augen eine verdiente Niederlage“, bilanzierte Högner. „Der Gegner hat uns vor allem in Halbzeit eins alles abverlangt, war sehr griffig und aggressiv in den Zweikämpfen und hat uns irgendwo den Schneid abgekauft. Deswegen konnten wir leider nicht so zu unserer Basis und unserer Stabilität finden. Da hat mir ein bisschen die Kompaktheit gefehlt.“ Ein guter Test sei es dennoch gewesen. Seine Elf habe die Grenzen aufgezeigt bekommen.

