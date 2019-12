FC Bayern- SGS Essen 2:0 (0:0)

Den FC Bayern konnte die SGS Essen zum Abschluss der Hinrunde zwar nicht ärgern. Doch trotz einer 0:2-Niederlage bleiben den Bundesliga-Fußballerinnen auf dem vierten Platz. Nach einer tadellosen ersten Halbzeit, in der die Essenerinnen dem FCB nur einen einzigen Torschuss auf den Kasten von Josephine Plehn gestatteten, entscheidet die niederländische Vize-Weltmeisterin Lineth Beerensteyn die Partie mit einem Doppelschlag zu Beginn des zweiten Durchgangs.

„Sehr schade“, fand SGS-Trainer Markus Högner. „Wir waren in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft, hatten mehr Spielanteile und haben kompakt gestanden.“ Wohl auch ein Ergebnis seiner Aufstellung: Högner vertraute zwar fast der identischen Elf, die zuletzt den SC Freiburg mit 5:0 schlug. Aber mit Marina Hegering für Manjou Wilde brachte er noch mehr Stabilität ins Mittelfeld. Gegen die offensivstarken Gastgeberinnen ein nachvollziehbarer Schachzug, der zunächst aufging. Ein ungenauer Kopfball von Damnjanovic war in der Anfangsviertelstunde alles, was München gelang. Auch weil Essens Lena Oberdorf die wichtigen Zweikämpfe gegen die Angreiferin gewann.

Lena Oberdorf rettete den Pausenstand

Aber auch die SGS tastete sich an das Bayern-Tor heran. Nach einer Ecke von Elisa Senß köpfte Lea Schüller den Ball an den Pfosten, von wo er noch durch den FCB-Strafraum flipperte, ehe ihn Torfrau Benkarth aufnahmen konnte. Nach einer halben Stunde wurde es nach einem Schuss von Schüller erneut brenzlig, doch Münchens Hendrich konnte ihn in letzter Sekunde abblocken. „Wir hatten die klareren Torchancen und hätten die eine oder andere Überzahlsituation besser ausspielen müssen“, monierte Högner. Auf der Gegenseite war Essens Torfrau Plehn vor der Pause nur beim Schuss von Skorvankova gefordert, hatte dabei aber keine Probleme. Die aber hatten die Gastgeberinnen ganz offensichtlich mit der robusten Spielweise der SGS.

Nach vorne fiel dem FC Bayern nicht viel ein und so kam es früh zum Doppelwechsel. Islacker und Leupolz waren nun mit dabei und erstere setzte gleich mal eine Duftmarke. Doch ihr Abschluss nach Wiederbeginn zappelte zum Glück für die SGS nur im Außennetz. Aber die Gastgeberinnen erhöhten nun das Tempo. Zweimal rettete die SGS noch eine Abseitsstellung, dann war es aber passiert: Beerensteyn hatte nach einem Doppelpass mit Laudehr an der Strafraumkante der Essenerinnen zu viel Platz und brachte den FCB in Führung.

SGS fehlte der Zugriff auf das Spiel

„Wir hatten in der Viertelstunde nach der Pause keinen Zugriff mehr auf das Spiel“, ärgerte sich Högner. Dabei hätte seine Mannschaft fast postwendend ausgeglichen: Oberdorf visierte bei einem Freistoß aus 20 Metern den Winkel an, Torfrau Benkarth aber lenkte den Ball aber soeben noch zur Ecke ab. Anschließend war Bayern wieder am Drücker und sorgte schnell für die Entscheidung: Nach einer Flanke von Simon köpfte Beerensteyn das 2:0.

Turid Knaak hätte nach einer Ecke die Spannung zurückbringen können, setzte aber zu hoch an. Allerdings hätte Beerensteyn in der Schlussphase auch noch ihren Dreierpack schnüren können, doch SGS-Torfrau Plehn verhinderte das. „Bayern hat es souverän runtergespielt“, lobte Essens Trainer, der nun vor einem fliegenden Wechsel in die Rückrunde steht. Am kommenden Sonntag geht es für SGS zum Auftakt nach Leverkusen.

SGS: Plehn – Ostermeier, Brüggemann (65. Wilde), Oberdorf, Klasen – Feldkamp, Hegering – Anyomi (78. Lange), Senß, Knaak – Schüller.

Tore: 1:0 Beerensteyn (54.), 2:0 Beerensteyn (61.).