SG Essen: Reife Leistung und Kandidatin für Olympia

Essen Bei deutschen Mannschaftsmeisterschaften in Essen belegt SGE zweimal Platz drei. Deshalb ist Leistung der Talente ein Schritt nach vorn.

Die deutsche Mannschaftsmeisterschaft (DMS) zum Jahresabschluss hat den positiven Trend bestätigt: Die Talente von der Startgemeinschaft Essen, in diesem Jahr schon bei der Junioren-EM (7 Aktive) und U23-EM (2) im Wasser, schwimmen Zug um Zug näher heran an das nationale Niveau der offenen Klasse. Schon Mitte Dezember hatte die SGE bei der Kurzbahn-DM im Medaillenspiegel mit sechs Titeln, dreimal Silber und fünfmal Bronze auf Rang drei gelegen hinter der SG Frankfurt und der SG Neukölln Berlin.

Die Auswahlen aus Berlin und Frankfurt dominierten in Essen wie erwartet auch den Team-Wettstreit im Sportbad am Thurmfeld, auch weil sie sich Verstärkung aus dem Ausland eingekauft hatten. Neukölln verteidigte souverän den Titel bei den Frauen mit 800 Punkten Vorsprung, die Hessen bewegten sich bei den Männern in einer anderen Liga, siegten gar mit 2400 Zählern Vorsprung.

Männer der SG Essen verpasst um sechs Punkte die Vizemeisterschaft

Der Kampf um die Vizemeisterschaft veranschaulicht den Unterschied. Überraschend lagen die Essener Schwimmer nach dem ersten Tag auf Platz zwei vor dem 1. Potsdamer SV. Im zweiten Abschnitt hatte sich die Lage zugespitzt. Die SGE führte auf Rang zwei nur noch hauchdünn vor der SG Bayer Wuppertal, die ebenfalls einige Polen im Aufgebot hatte. Die finalen 100 Meter Freistil mussten die Entscheidung bringen.

Und ausgerechnet da ergab sich eine brisante Konstellation. Emre Demirdas war vor Kurzem erst von Wuppertal an den Essener Stützpunkt gewechselt und traf nun auf seinen besten Kumpel Moritz Schaller von der SG Bayer. Er war ein Zehntel schneller, sodass sich Wuppertal mit nur sechs Punkten mehr auf dem Konto auf Rang zwei schob. Ein Zehntel? Etwa 20 Zentimeter nach 34 Rennen – unglaublich.

„Natürlich hat das anfangs ein bisschen wehgetan“, räumt Nicole Endruschat, Cheftrainerin in Rüttenscheid, „aber Platz drei ist stark. Damit können wir sehr zufrieden sein.“ Wie überhaupt mit dem Auftritt ihres Teams. Bei der DMS im Februar hatten die SGE-Männer Platz sechs belegt, damals aber mit Marius Kusch, der – wie Cedric Büssing – diesmal in den USA geblieben ist, weil er zur WM möchte. Die SGE-Frauen, im Februar Fünfte, landeten diesmal ebenfalls auf dem Bronze-Rang hinter Neukölln und Frankfurt - auch das eine klasse Leistung.

Nina Sandrine Jazy stellt deutschen Altersklassen auf

Individuelle Highlights gab es bei den Gastgebern ebenfalls: Philipp Peschke siegte über 200 Meter Schmetterling und blieb dabei als einziger Schwimmer unter zwei Minuten, Nina Sandrine Jazy gewann über 50 Meter Freistil und stellte über 100 Meter Freistil einen deutschen Altersklassenrekord bei den 18-Jährigen auf. Über 1500 Meter Freistil schlug Jeannette Spiwoks mit über zehn Sekunden Vorsprung als Erste an. Sie wird als einzige bei der SGE keine Weihnachtspause machen, weil sie im Februar bei der WM in Doha/Katar im Freiwasser über zehn Kilometer das Olympia-Ticket für Paris im Sommer lösen möchte. Die Chancen stehen gut.

SGE-Frauen: Bocska, Demler, Heßmann, Jazy, Kaiser, Krüger, Kohlmann, Fee Lukosch, Pietrasch, Selimovic, Spiwoks.

SGE-Männer: Atmar, Birk, Bäumer, Demirdas, Hammer, Peschke, Pilger, Reinke, Teslenko, Wiedemann.

