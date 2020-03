Essen Bundestrainer denken über Lösungen nach

Das Coronavirus hat in Europa den Schwimmsport trockengelegt. Das Bergen Swim Festival (Norwegen), die Swim Open Stockholm, das Helsinki Swim Meet und der Eindhoven Swim Cup in den Niederlanden waren als Qualifikationswettkämpfe für die Olympischen Spiele in Tokio vorgesehen, sind aber abgesagt worden. Auch zahlreiche deutsche Athleten wollten sich bei diesen Meetings ihr Tickets nach Tokio sichern und müssen nun neu planen. Der vom DSV festgesetzte Qualifikationszeitraum endet am 3. Mai. Doch es ist unklar, ob und welche Ereignisse überhaupt stattfinden werden. Die Asse der SG Essen haben sich die DM Ende April in Berlin als Qualifikationsort ausgeguckt. Auch da ist unsicher, ob dieser Wettbewerb ausgetragen wird.

Die beiden Bundestrainer Bernd Berkhahn und Hannes Vitense, heißt es, signalisierten den Heimcoaches der deutschen Spitzenschwimmer aber schon, an Lösungen zu arbeiten. Angedacht sei unter anderem, die geforderten Normen bei kleineren Veranstaltungen zu erbringen. Doch Olympia-Normen können nicht bei einem x-beliebigen Wettkampf geschwommen werden. Das IOC erkennt zur Qualifikation nur Zeiten an, die bei von der FINA genehmigten Events erzielt worden sind. Die Swim&Fun Days in Essen wären ein solches Meeting. Man sei aber auch in dieser Hinsicht im Kontakt mit dem Weltverband, um Lösungen zu finden.

Auch der Deutsche Olympische Sportbund signalisiert Flexibilität. „Wir sind an einigen Stellen dabei, Nominierungskriterien anzupassen“, sagte die DOSB-Vorstandsvorsitzende Veronika Rücker.