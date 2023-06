SG Essen freut sich bei DM über unfassbar gute Leistung

Essen. Bei deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin landet SG Essen mit 23 Titeln auf Rang eins. Auch international sind sieben Talente unterwegs.

Zahlen lügen nicht. Und deshalb schaut die Startgemeinschaft Essen (SGE) besonders stolz auf die Wettkampflisten der deutschen Jahrgangsmeisterschaften im Schwimmen. Der Medaillenspiegel: SG Essen an Nummer eins. In der Punktewertung: SG Essen an Nummer eins. Und das jeweils vor der renommierten Talentschmiede des SC Magdeburg. Bei der DJM in Berlin hat Essen abgeräumt. „Ein historisches Ergebnis“, findet der SGE-Vorsitzende Bernhard Gemlau. So erfolgreich wie 2023 war der Nachwuchs vom Bundesstützpunkt in Rüttenscheid noch nie.

„Eine unfassbar gutes Ergebnis. Sensationelle 55 Medaillen und mit riesigem Vorsprung auf dem ersten Platz sowohl im Medaillenspiegel als auch in der Team-Challenge – das war so auch nicht zu erwarten“, lobt die Bundesstützpunkt-Trainerin Nicole Endruschat. Und noch besser: „Wir haben zwar einige herausragende Seriensieger in unseren Reihen, aber die Medaillen und Finalplatzierungen verteilen sich auf sehr viele Athleten. Es war also in jeder Hinsicht eine tolle Mannschaftsleistung. Wir können uns auf die Zukunft mit diesem schlagkräftigen Nachwuchsteam freuen.“

SG Essen überzeugt bei den Titelkämpfen auch mit Teamgeist

Stützpunkttrainerin Vanessa Knoll ergänzt begeistert: „Abgesehen von den sportlichen Erfolgen möchte ich auch das Verhalten der Mannschaft loben. Die Stimmung war super und es war einfach schön zu sehen, wie alle für einander da waren, jeder angefeuert wurde und jede Leistung vom ganzen Team gefeiert wurde.“

Nina Sandrine Jazy von SG Essen fährt zur Junioren-EM nach Belgrad. Foto: Michael Gohl

Nachdem etablierte Athleten wie die Olympia-Teilnehmer Lisa Höpink, Damian Wierling oder Poul Zellmann ihre Karriere beendet haben und Kathrin Demler nach Hamburg gewechselt ist, mangelt es der SGE aktuell in der offenen Klasse an nationaler oder internationaler Qualität. Langstrecklerin Jeannette Spiwocks ist die einzige, die bei der Weltmeisterschaft im japanischen Fukuoka (14.-30. Juli) dabei sein wird. Im Freiwasser hat sie der Deutsche Schwimmverband (DSV) für die fünf Kilometer nominiert.

Marius Kusch, der seit Jahren in den USA trainiert, hat sich unerwartet nicht für die WM qualifiziert. Er holte noch im Dezember 2022 Bronze bei der Kurzbahn-WM über 100m-Schmetterling, ist und bleibt aber der große Hoffnungsträger für die Olympischen Spiele 2024 in Paris.

Sechs Talente starten bei Junioren-Europameisterschaften in Belgrad

Der Essener Nachwuchs ist allerdings international bestens vertreten. Gleich sechs Talente gehören zum deutschen Aufgebot bei der Junioren-EM in Belgrad/Serbien (4.-9. Juli ). Zunächst waren es Julianna Dora Bocska, Nina Sandrine Jazy, Philipp Peschke, Finn Hammer und Simon Reinke, doch nun darf auch noch Zara Selimovic die Koffer packen, weil sie bei der DJM über die Freistil-Strecken herausragte. Das Kontingent wurde aufgestockt, für sie bleibt aber nur ein Start mit der 200m-Freistil-Staffel. Selimovic gewann in Berlin mit großem Abstand den Titel über 200m Freistil bei den 16-jährigen.

Auch der Ukrainer Taras Teslenko, der in Essen seit über einem Jahr trainiert, wird für seine Heimat in Belgrad starten. Und Laura Kohlmann als jüngerer Jahrgang wird beim European Youth Olympic Festival (EYOF) in Maribor/Slowenien (23.-29. Juli) dabei sein.

Sarah Pliska ragte bei der DJM im Jahrgang 2010 heraus und lieferte dort die punktbeste Leistung ab. Das gleiche gelang Laura Kohlmann (Jg. 2009) und Julianna Bocska (2006.). Pliska ist einer dieser „Seriensiegerinnen“ der SGE. Sie gewann viermal Gold über die Freistil-Strecken (100m, 200m, 400m) sowie über 50m Rücken. Dazu gab es zwei Silbermedaillen (200m Rücken, 200m Lagen), sodass sie die erfolgreichste Schwimmerin der SGE war. Vier Titel und insgesamt sechs Medaillen sicherten sich auch Luke Zabel und Laura Kohlmann.

Hier die Medaillen-Übersicht

1. SG Essen 55 (23 Gold/ 22 Silber/ 10 Bronze)

2. SC Magdeburg (16/13/10)

3. TB Erlangen (13/7/1)

Sarah Pliska (4xGold/ 2xSilber), Luke Zabel (4/1/1), Laura Kohlmann (2/4/-), Philipp Peschke (3/2/-), Finn Hammer (2/2/-), Marina Krietenbrink (2/1/1), Julianna Bocska (3/-/-), Zara Selimovic (1/1/-), Nina Sandrine Jazy (2/-/-), Simon Reinke (-/2/1), Karla Heßmann (-/2/-), Anni Winter (-/2/-), Jamelia Drumm (-/-/2), Taras Teslenko (-/-/2), Lea kaiser (-/1/-), Janne Niederste-Hollenberg (-/1/-), Jan Bäumer (-/-/1), Rayan von der Höhe (-/-/1), Moritz Birk (-/-/1).

Team-Challenge

1. SG Essen 660 Punkte

2. SC Magdeburg 527

3. SSG Leipzig 394

