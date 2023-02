SG Essen: Einzelne Glanzlichter, aber Sieger ist das Team

Essen. Bei der deutschen Mannschaftsmeisterschaft zeigt SG Essen eine überzeugende Leistung. Dennoch lief es im Titelkampf nicht bei allen nach Wunsch.

Die Stimmung im proppenvollen Sportbad am Thurmfeld war klasse. Manchmal konnte man sein eigenes Wort nicht verstehen: Tröten, klatschen, Anfeuerungsgeschrei - Rennen für Rennen, Bahn für Bahn. Man kann nachvollziehen, warum die Schwimmerinnen und Schwimmer die deutsche Mannschaftsmeisterschaft (DMS) so lieben. Selten erleben die Individualisten diesen Teamgeist. Sie stehen beisammen am Beckenrand und puschen unermüdlich ihre Teamkollegen, die das Wasser durchpflügen und um Punkte kämpfen.

Das gesamte Wettkampfprogramm einmal rauf und runter. Insgesamt 34 Rennen sind es: alle Lagen, alle Distanzen und jede Hundertstelsekunde zählt im Kampf um den Meistertitel. Die Bundesliga mag allein wegen der 25m-Kurzbahn sportlich nur eine untergeordnete Rolle spielen, das Prestige ist nicht zu verachten. Beste Mannschaft Deutschlands - und alle im Klub helfen mit.

SG Essen zeigt mit beiden Mannschaften überzeugende Leistung

Bei den Männern gewann die SG Frankfurt souverän den Titel mit rund 2400 Zählern Vorsprung. War klar, die Hessen hatten sich eigens für diesen Wettbewerb ein paar Asse besorgt. „Viele Nationen – ein Team“, stand auf den T-Shirts der Frankfurter. Immerhin, man versuchte dem erkauften Vorteil einen hehren Anstrich zu geben. Der SC Wiesbaden hatte es ebenfalls auf diesem Weg versucht, unter anderem Kurzbahn-Weltrekordler Coleman Stewart aus den USA einfliegen lassen, dem Konkurrenten war man trotzdem nicht gewachsen. Die Verstärkungen zündeten nicht so, wie man es sich erhofft hatte.

So jubelte Marius Kusch von der SG Essen über seine Bronzemedaille bei der Kurzbahn-WM in Melbourne. Foto: Daniel Pockett / Getty Images

Bei den Frauen siegte ganz ohne fremde Hilfe die SG Neukölln vor der international aufgepeppten Frankfurter Truppe. Mannschaftsmeister mit 354 Punkte Vorsprung – das war richtig knapp.

Auch weil einige Teams unter den insgesamt je elf Erstligisten vielleicht nicht so auftrumpften, wie die Experten anhand der Meldezeiten hochgerechnet hatten, wurde es für die Startgemeinschaft Essen bei den Männern ein erfreulich erfolgreicher Wettkampf. Der Gastgeber war auf den Punkt fit. Die Frauen der SGE landeten auf Rang fünf, die Männer auf sechs, was dann schon eine kleine Überraschung war. „Wir sind sehr zufrieden“, sagte Nicole Endruschat, Cheftrainerin am Bundesstützpunkt in Rüttenscheid. „Bei den Frauen lief’s wie erwartet, bei den Männern besser. Sie alle haben einen guten Job gemacht.“

1. Bundesliga in Zahlen Männer

Rangliste: 1. SG Frankfurt 26.606, 2. SC Wiesbaden 24.226, 3. SG München 24.086…

6. SG Essen 23.365. SGE: Jan Bäumer, Moritz Birk, Finn Hammer, Jonah Knepple, Marius Kusch, Philipp Peschke, Simon Rinke, Leon Schmidt, Taras Teslenko, Damian Wierling. Frauen Rangliste: 1. SG Neukölln 25.119, 2. SG Frankfurt 24.765, 3. SV Nikar Heidelberg 24.086 … 5. SG Essen 23.912. SGE: Julianna Bocska, Kathrin Demler, Jamelia Drumm, Karla Heßmann, Nina Sandrine Jazy, Kim Kristin Krüger, Fee Lukosch, Lara Mertins, Jennifer Pietrasch, Zara Selimovic, Jeannette Spiwoks, Lea-Sophie Wenzel.

Kurzbahn-Europameister Marius Kusch mit der besten Einzelwertung

Alle SGE-Aktiven hatten sich für das Finale ein temporäres schwarzes Tattoo auf den Körper gesprüht. Einen Gladiatoren-Helm, der den Kampfgeist symbolisieren sollte. Dass die Essener Männer so unerwartet gut abschnitten, ist natürlich zum Großteil Marius Kusch zu verdanken. Der besitzt das Startrecht für die SGE, trainiert aber seit Jahren in den USA. Der Dritte der Kurzbahn-WM in Melbourne war eigens für die Titelkämpfe aus Indianapolis angereist und gleich am Tag danach schon wieder weg. Hinterlassen hat er einen überragenden Eindruck.

Karriereende: Damian Wierling von der SG Essen wurde von Bürgermeisterin Julia Jacob und dem SGE-Vorsitzenden Bernhard Gemlau offiziell verabschiedet. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Der Kurzbahn-Europameister war mit 4327 Punkten der beste Punktesammler des gesamten Wettbewerbs. Die 22,42 Sekunden über 50m-Schmetterling war zudem die einzige Einzelleistung, die mehr als 900 Zähler einbrachte. Da hatte selbst der Olympiasieger (London 2012) und aktuelle Kurzbahn-Weltmeister Chad le Clos, der Südafrikaner im Frankfurter Team, das Nachsehen. Aber er und Kusch setzten Glanzpunkte. Wie Angelina Köhler, die wertvollste Schwimmerin beim deutschen Meister SG Neukölln, die fast so fleißig Punkte sammelte wie der Frankfurt Superstar. Aber auch die SGE hatte weitere herausragende Momente. Einer war der deutsche Altersklassenrekord (18 Jahre) von Nina Sandrine Jazy (24,50 Sek) über 50m Freistil.

