SG Essen: Darum bieten Swim & Fun Days nationales Top-Niveau

Essen. SG Essen lädt zur 23. Auflage des Schwimm-Events. Gastgeber sind auch mit einem großen Aufgebot vertreten. Das erwartet die Zuschauer.

Die Schwimmerinnen und Schwimmer der Startgemeinschaft Essen sind gerade vom Trainingslager aus Ägypten zurückgekehrt. In Hurghada haben sie sich bei sommerlichen Temperaturen zwei Wochen lang gequält für die Saison. An diesem Wochenende steht für sie dann auch schon der erste Wettkampf auf der 50m Bahn im heimische Leistungszentrum Rüttenscheid auf dem Programm.

Ab Freitag bis Sonntag finden dort die „Swim & Fun Days“ statt, die längst ihren Platz im Terminkalender der deutschen Schwimmsportszene gefunden haben. Gestartet wird die 23. Auflage und diesmal ohne Einschränkungen. Das war zuletzt nicht immer ganz einfach mit der Organisation für den SGE-Vorsitzenden Bernhard Gemlau und sein Orga-Team. Im Jahr 2020, damals war dieser Wettbewerb sogar vom Weltverband als Olympia-Qualifikation anerkannt, wurde das Event wegen der gerade ausgebrochenen Pandemie vor dem letzten Abschnitt abgebrochen. 2021 fiel es ganz aus wegen Corona und im vergangenen Jahr waren noch keine Zuschauer zugelassen. „Wir freuen uns, dass das Meeting jetzt wieder unter normalen Rahmenbedingungen ausgetragen werden kann“, sagt Bernhard Gemlau.

SG Essen empfängt rund 450 Aktive aus 40 Vereinen

Laut Meldeergebnis werden rund 450 Aktive aus 40 Vereinen in Essen an den Start gehen, darunter die Top-Klubs Max Saar Ritter (Saarbrücken), SG Frankfurt und Nikar Heidelberg, die jeweils mit einer großen Gruppe anreisen. Allerdings werden diesmal nur bedingt die Top-Leute ins Wasser springen. Die Weltmeisterschaften im japanischen Fukuoka Mitte Juli sind in diesem Jahr Saisonhöhepunkt, die Qualifikationsrennen fallen in den April. Da passen die Essener „Swim & Fun Days“ diesmal zeitlich nicht so ganz ins Konzept der bundesdeutschen Elite, die sich zum großen Teil noch im Trainingslager befindet.

Der junge Ukrainer Taras Teslenko von SG Essen wird am Wochenende ebenfalls bei den Swin & Fun Days in Rüttenscheid starten. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Das Teilnehmerfeld in Essen wird demnach eher vom Nachwuchs dominiert. „In diesem Bereich können wir aber absolute deutsche Spitzenleistungen erwarten“, verspricht Gemlau. Auch von den eigenen Mädchen und Jungen. Die SGE befindet sich bekanntlich im Umbruch, weil Leistungsträger wie Lisa Höpink (jetzt Neckarsulm), Damian Wierling und Poul Zellmann (jeweils Karriere-Ende) nicht mehr dabei sind. Aber im Nachwuchsbereich sind die Essener ja bekanntlich sehr gut aufgestellt.

Nachwuchs der SG Essen möchte sich für internationale Titelkämpfe empfehlen

Kathrin Demler wäre eine Kandidatin für die Olympischen Spiele in Paris. Sie trainiert aktuell am Stützpunkt in Hamburg und befindet sich noch im Trainingslager auf Teneriffa. Sie will beim internationalen Meeting in Eindhoven (6.-9. April) oder bei den Berliner Swim Open (21.-23. April) das WM-Ticket lösen.

Der Nachwuchs möchte sich ebenfalls für internationale Titelkämpfe qualifizieren. Die 17-jährige Nina Sandrine Jazy schwingt sich auf, eine Große zu werden und ist auf einem guten Weg. Sie ist Junioren-Europameisterin und über 50m Freistil auch schon Deutsche Meisterin in der offenen Klasse. Ihr Ziel ist die U23-EM im August in Dublin. Julianna Dora Bocska, Finn Hammer, Simon Reinke und Philipp Peschke peilen indes die Jugendeuropameisterschaften (JEM) Anfang Juli in Belgrad an.

„Direkt nach dem Trainingslager sind die Swim & Fun Days eine erste Standortbestimmung für uns“, sagt Nicole Endruschat vom Olympiastützpunkt. Man wird sehen, wie flott ihre Schützlinge sind nach den harten Einheiten in Ägypten.

