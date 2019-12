Schwarz-Weiß Essen: Nachholspiel gegen Nettetal terminiert

Fußball-Oberligist ETB Schwarz Weiß Essen beendet seine Winterpause am 3. Januar mit dem ersten Training im neuen Jahr. Der Winterfahrplan für die Mannschaft von Trainer Ralf vom Dorp steht ebenfalls fest, insgesamt sieben Testspiele sind angesetzt.

Außerdem nimmt der ETB an der Essener Stadtmeisterschaft im Hallenfußball teil. Die Schwarz-Weißen starten dort am 4. Januar am Hallo. Das erste Meisterschaftsspiel ist für Sonntag, 9. Februar, terminiert, Gegner am Uhlenkrug wird dann SSVg Velbert sein (15 Uhr).

ETB Schwarz-Weiß Essen muss am Karnevalssamstag ran

Die ausgefallene Partie des 18. Spieltags zwischen ETB und Union Nettetal findet am Karnevalssamstag (22. Februar) statt. Der Anpfiff im Uhlenkrugstadion ist um 14.30 Uhr.

Die ETB-Tests im Überblick:

Fr. 10. Jan.: Sterkrade 06/07 - ETB (19.30 Uhr, Dorstener Str. 342),

Di. 14. Jan.: Spvg. Steele 03/09 - ETB (19 Uhr Steeler Str. 580),

Do. 16. Jan.: ESC Rellinghausen 06 - ETB (19 Uhr, Rellinghauser Str.),

Di. 21. Jan.: DJK SF Katernberg - ETB (19.30 Uhr, Meerbruchstr.),

Sa. 25. Jan.: SV Schermbeck 1912 - ETB (15.30 Uhr, Im Trog),

Di. 28. Jan.: Conc. Wiemelhausen - ETB (19.30 Uhr, Glücksburger Str.),

So. 2. Feb.: ASC 09 Dortmund - ETB (15 Uhr, Schweizer Allee 29 a).