Schwarz-Weiß Essen muss gegen Aufsteiger Fehler abstellen

ETB Schwarz-Weiß Essen hat die letzten drei Partien in der Fußball-Oberliga verloren. Allesamt aufgrund von individuellen Fehlern. Das will die Mannschaft von Trainer Ralf vom Dorp am Mittwoch gegen Aufsteiger Teutonia St. Tönis (19 Uhr, Uhlenkrug) besser machen.

Die Leistungen haben zuvor gestimmt, wie der Trainer bestätigt: „Wir haben es uns mit den Fehlern aber selbst kaputtgemacht und uns um den Lohn gebracht. Das waren entscheidende Fehler, die zur Zeit bestraft werden. Das müssen wir rausbekommen. Gegen St. Tönis wird es auf jeden Fall nicht einfach.“

Gastgeber ETB Schwarz-Weiß erwartet knifflige Aufgabe

Der Neuling ist sehr ordentlich in die erste Oberliga-Saison der Vereinsgeschichte gestartet und hat in vier Spielen genauso viele Punkte gesammelt wie der ETB in sechs (sieben Punkte). „Das wird eine knifflige Aufgabe, das ist klar. Aber wir müssen sehen, dass wir selber wieder etwas Zählbares reinbekommen. Taktisch müssen wir in einigen Situationen schlauer agieren und nicht zu viel wollen aufgrund des jugendlichen Leichtsinns.“

Verzichten muss vom Dorp auf Ferhat Mumcu, der sich bei der 1:2-Niederlage gegen Kleve eine Bänderverletzung zugezogen hat. Zudem ist Nico Wolters krank. Fehlen werden weiterhin Robin Wolters (Muskelfaserriss) und der gesperrte Dominik Reichardt. „Das sind alles Spieler, die man bedenkenlos spielen lassen kann. Wir sind dennoch optimistisch, dass wir punktemäßig den Turnaround schaffen können. Unser Selbstvertrauen darf nicht abhanden kommen. In einer solchen Situation müssen die Erfahrenen vorweggehen.“