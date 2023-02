Schwacher Tusem rettet im Abnutzungskampf einen Punkt

Scheiterte zweimal vom Siebenmeter-Punkt: Der sonst so sichere Tusem-Schütze Eloy Morante Maldonato (am Ball).

Essen. Am Ende retteten die Essener gegen die HSG Nordhorn-Lingen beim 17:17 wenigstens das Remis. Im ersten Durchgang gab es nur Magerkost „am Hallo“.

Die etwas glücklicheren Gesichter nach der Schlusssirene hatten die Essener. Immerhin haben sie in einem Abnutzungskampf mit massig Fehlern auf beiden Seiten einen Punkt geholt, aber ein wirklicher Handball-Leckerbissen war das 17:17 (5:8) zwischen dem Tusem und der HSG Nordhorn-Lingen bei Weitem nicht.

Nur am Bratwurststand gab es Deftiges

Im ersten Durchgang bekamen die Zuschauer in der Sporthalle „Am Hallo“ nur am Bratwurst-Stand Deftiges. Auf dem Spielfeld gab es bittere Magerkost, von Torhunger war auf beiden Seiten nicht viel zu spüren. Die erste Hälfte war gespickt mit Fehlern, der Tusem zeigte sich dabei vor allem im Angriff erschreckend schwach. Nur ein Tor gelang in der ersten Viertelstunde, dafür fünf Fehlwürfe und zwei Zeitstrafen.

Immerhin machten es die Gäste auch nicht viel besser. Auch sie erlaubten sich viele erfolglose Angriffe, trafen aber doch etwas öfter das Tor des Gegners. Generell ging im Angriff nicht viel, nur jeder fünfte Angriff endete in einem Erfolgserlebnis. Unter anderem scheiterte der sonst so sichere Eloy Morante zweimal vom Siebenmeterstrich.

Ordentlich machte es die Abwehr der Essener, die immerhin nicht mehr als acht Gegentreffer in der ersten Hälfte kassierte. Nachdem Torhüter Lukas Diedrich nur eine Parade verzeichnen konnte, hatte der eingewechselte Arne Fuchs etwas mehr Glück. Der Zwischenstand erhöhte sich somit nur im Schneckentempo, weshalb die Zuschauer überschaubare 13 Treffer zu sehen bekamen.

Nordhorn stand in der Deckung weiterhin sehr stabil

Die gute Defensive war der einzige Lichtblick und Hoffnungsschimmer für den lang ersehnten Sieg gegen die HSG Nordhorn-Lingen, der man in den vergangenen sechs Duellen immer unterlegen war. Und ja, der Tusem steigerte sich. Aber von „Null auf Hundert“ war das immer noch nicht, stattdessen eher ein zäher Kampf. Nordhorn stand in der Deckung weiterhin sehr stabil und ließ die Gastgeber nicht in die Tiefe kommen. „Da haben wir uns an der robusten Abwehr immer wieder aufgerieben“, sagte Nils Homscheid. Der Rückraumspieler des Tusem marschierte aber voran und versuchte, Löcher in die gegnerische Abwehr zu reißen.

Auf der anderen Seite schraubten die Gäste das Tempo nach oben und hatten mit dem ehemaligen Essener Georg Pöhle noch eine echte Waffe im Rückraum. Seine wuchtigen Abschlüsse konnte selbst der gut aufgelegte Arne Fuchs im Tusem-Tor nicht mehr parieren. Aber Fuchs war einer der Faktoren, warum sein Team überhaupt noch im Spiel geblieben ist. Ebenso markierte Rechtsaußen Felix Eißing wichtige Treffer.

In der Schlussphase wurde es richtig eng

Weil auch die HSG alles andere als fehlerfrei spielte, wurde es in der Schlussphase richtig eng. Dennis Szczesny war kurz vor dem Ende mit seinen Siebenmeilenstiefeln unterwegs und wuchtete den Ball ein letztes Mal in das Tor der Gäste.

„Essen hat gekämpft. Bei uns lief es in der Abwehr perfekt, aber im Angriff überhaupt nicht“, sagte HSG-Rückraumschütze Tarek Marschall. Und die gleichen Worte hätte auch sein Gegenüber Nils Homscheid wählen können, entschied sich aber für diese: „Für uns war es ein Punktgewinn. Wir hatten erst nicht so den Zug zum Tor, haben uns in der zweiten Halbzeit aber besser auf Nordhorn eingestellt und den Ball länger laufen lassen. Das war für uns deutlich besser.“

So haben sie gespielt

Tusem – Nordhorn-Lingen 17:17 (5:8)

Tusem: Fuchs, Bliß, Diedrich; Ellwanger (3), Reidegeld, Wolfram, Dangers, Homscheid (4/3), Eißing (4), Szczesny (3), Buschhaus, Seidel, Morante, Mast, Werschkull (2), Schoss (1).

Schiedsrichter: Jansen/Hellbusch (Trebur).

Siebenmeter: 3/5 – 2/3.

Strafminuten: 8 – 6.

Zuschauer: 1782.

