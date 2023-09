Schonnebeck: Talente Tönnies und Wessels verlängern bis 2026

Essen. Das ist ein Coup: Die Spvg Schonnebeck verlängert langfristig mit den Toptalenten Conor Tönnies und Arne Wessels. Wie dem Verein das gelungen ist

Diese Meldung vom Dienstag ist schon eine besondere: Die Spvg Schonnebeck hat mit ihren Toptalenten Conor Tönnies und Arne Wessels verlängert – und das bis zum Sommer 2026. Das gab der Essener Klub bekannt. Beide Kicker sind feste Bestandteile der Niederrheinliga-U19, die ihre Spielklasse derzeit aufmischt. Und auch in der Oberliga-Mannschaft haben sie erste Einsätze vorzuweisen.

Die Zahlen: verdammt gut. In der laufenden Saison der U19, in der bisher sechs Spieltage absolviert wurden, kommt Arne Wessels auf 13 Tore, Conor Tönnies konnte bereits acht Mal netzen. In der vergangenen Spielzeit kam Wessels auf 22 Treffer, während Tönnies 17 Mal traf. Klar, dass beide längst das Interesse anderer Vereine auf sich gezogen haben. Doch sie bleiben.

Spvg Schonnebeck: Verzahnung im Verein zahlt sich aus

„Wir freuen uns natürlich sehr, dass wir zwei so außergewöhnliche Talente in unseren Reihen haben, die wir für die nächsten zweieinhalb Jahre weiter an uns binden konnten und somit von unserer eigenen Ausbildung im Jugendbereich profitieren“, so Christian Leben, der Sportliche Leiter des Klubs. „In den letzten Wochen ist sehr viel von außen auf die Jungs eingeprasselt, daher hoffen wir jetzt, dass mit ihrer Vertragsunterschrift endlich etwas Ruhe einkehrt und sich beide neben ihren schulischen Aufgaben auch wieder rein auf die sportliche Situation bei der Spvg Schonnebeck konzentrieren können.“

Sollte in den nächsten Jahren ihre Leistungskurve weiter so nach oben gehen wie zuletzt, dann werde der Verein beide weiter darüber hinaus fördern und einem „möglichen Karrieresprung sicher nicht im Wege stehen“, betonte er. „Aber dies alles erst zu gegebener Zeit.“

Neben Wessels und Tönnies sollen auch weitere Spieler der U19 den Weg in die Oberliga-Auswahl finden. Dirk Tönnies, Trainer der A-Jugend und der ersten Mannschaft, trainiert den Jahrgang 2005/06 bereits seit der F-Jugend und kennt einige der Spieler schon seit vielen Jahren. Das zahlt sich offenkundig aus.

