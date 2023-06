Schonnebeck landet Transfercoup: Regionalliga-Kapitän kommt

Essen. Oberligist Spvg. Schonnebeck hat Innenverteidiger Tim Winking vom 1. FC Bocholt verpflichtet. Das schätzen die „Schwalben“ an dem Neuzugang.

Fußball-Oberligist Spvg Schonnebeck hat einen Coup gelandet auf dem Transfermarkt. Vom Regionalligisten 1. FC Bocholt wechselt der 29-jährige Tim Winking zum Schetters Busch. Der Innenverteidiger war in der abgelaufenen Saison nicht nur Stammspieler, sondern auch Mannschaftskapitän.

Winking, stattliche 1,94 Meter groß, kann in seiner sportlichen Bilanz beachtliche 44 Regionalligaeinsätze und 224 Oberligaspiele vorweisen. Vor seiner Zeit am Bocholter Hünting spielte er für den VfL Rhede und die SSVg Velbert. In der Jugend wurde Tim Winking bei Preußen Münster ausgebildet.

Tim Winking hat schon immer gern in Schonnebeck gespielt

„Ich freue mich riesig auf die Zeit Schonnebeck und habe dort auch als Gegner schon immer gerne gespielt. Der Verein ist sehr familiär und die Gespräche mit Trainer Dirk Tönnies und dem Sportlichen Leiter Christian Leben waren sehr vertrauensvoll. Mit meiner Erfahrung möchte ich den vielen jungen Spielern helfen, sich weiterzuentwickeln und mit der Truppe attraktiven Fußball bieten“, sagt Winking.

Christian Leben kommentiert den Transfer wie folgt: „Wir sind sehr stolz, dass wir einen Spieler mit dieser Qualität von einem Wechsel zum Schetters Busch überzeugen konnten. In Tim Winking haben wir einen Innenverteidiger verpflichtet, der unserer Defensive mehr Stabilität verleihen wird. Er hat in den vergangenen Jahren kontinuierlich Leistungen auf einem hohen Niveau gezeigt und wird sowohl in der Defensivarbeit als auch im Spielaufbau sehr wertvoll für uns sein. Zudem ist Winko ein absoluter Führungsspieler, der über eine enorme Erfahrung verfügt und die Oberliga Niederrhein sehr gut kennt.“

Hier gibt es alle News aus der Essener Sportszene.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen