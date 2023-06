Schonnebeck holt Ukrainer Daniil Brazhko von Rhenania

Der 19-jährige zentrale Mittelfeldspieler, der aufgrund des Krieges nach Deutschland kam, wird für seine Dynamik und Zweikampfstärke gelobt.

Die Spielvereinigung Schonnebeck freut sich, die Verpflichtung von Daniil Brazhko bekannt zu geben. Der 19-jährige zentrale Mittelfeldspieler, der aufgrund des Krieges in der Ukraine nach Deutschland kam, hat in der letzten Saison bei Rhenania Bottrop seine Fähigkeiten zeigen können.

Brazhko hat in der Saison 2022/23 in der U19 von Rhenania Bottrop in 22 Spielen 22 Tore erzielt. Darüber hinaus hat er 16 Einsätze in der ersten Mannschaft in der Bezirksliga absolviert und dort zwei Tore erzielt und zwei Assists beigetragen. Vor seinem Umzug nach Deutschland spielte Brazhko für Karlovy Vary in der 3. Liga in der Ukraine, wo er sein Seniorendebüt im Mai 2022 im Alter von 18 Jahren gab.

Christian Leben hält viel vom Neuzugang

„Daniil ist ein unglaublich laufstarker Mittelfeldspieler, der zwischen den Strafräumen agiert und den ganzen Raum im wahrsten Sinne des Wortes beackert. Er verfügt über eine enorme Dynamik und ist zudem sehr zweikampfstark. Obwohl er in dieser Saison eigentlich noch ein A-Junior ist, ist er bereits jetzt schon einer der auffälligsten Spieler in der Bezirksliga gewesen. Wir sind daher sehr froh, ein Talent wie Daniil ab Juli bei uns im Team begrüßen zu dürfen.“, sagt der sportliche Leiter der Spielvereinigung Schonnebeck, Christian Leben.

