Wuppertal. In der Partie beim Cronenberger SC haben die Schonnebecker ein Ziel: Sie wollen die 30-Punkte-Marke knacken. Also spielt das Team voll auf Sieg.

Cronenberger SC - Spvg. Schonnebeck (14.15 Uhr, Hauptstraße)

Die Spielvereinigung Schonnebeck schaut auf eine erfolgreiche Hinrunde zurück. Aktuell stehen die Grün-Weißen auf dem dritten Platz, den sie mit einem Sieg festigen wollen.

Am Sonntag können die Schwalben zudem die eigengesetzte 30-Punkte-Marke knacken. Dann geht es zum Cronenberger SC. Der Aufsteiger hat in der Oberliga vor allem am Abgang des Ex-Wuppertalers Davide Leikauf und der Verletzung von Ex-Profi Sercan Aydogmus zu knabbern. Aber, warnt Trainer Dirk Tönnies: „Es ist unangenehm, dort zu spielen, und sie sind immer für Überraschungen gut.“

Nicht am Tabellenplatz orientieren

Dies musste zum Beispiel der ETB bereits erfahren, der dort überraschend mit 1:3 unterlag. Zuletzt gewann die Mannschaft von Trainer Peter Radojewski mit 1:0 gegen die Sportfreunde Niederwenigern. „Wir dürfen uns nicht am Tabellenplatz orientieren“, sagt Tönnies, dessen Mannschaft das spielfreie Wochenende zur Regeneration nutzen konnte.

Im Vergleich zur 0:1-Niederlage gegen Straelen vor zwei Wochen kann Tönnies wieder aus dem Vollen schöpfen. So sind unter anderem Markus Heppke, Marc Enger, Tarkan Yerek oder Orhan Domayci wieder einsatzbereit. Einzig Georgios Ketsatis fehlt weiterhin gesperrt. Simon Skuppin ist noch fraglich. Er war die gesamte Trainingswoche krank. „Die Jungs, die gegen Straelen gespielt haben, haben Eindruck geschunden. Ich glaube schon, dass wir das irgendwo honorieren sollten.“