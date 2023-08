Schönebeck fiebert erstem Landesliga-Heimspiel entgegen

Essen. Nach zwölf langen Jahren empfängt der Bezirksliga-Meister den gestandenen Landesligisten PSV Wesel-Lackhausen an der Ardelhütte.

Erst am Sonntag begann die neue Saison in der Landesliga Gruppe 2 und nur drei Tage später steht bereits die erste Englische Woche bevor. Es geht also direkt zu Beginn Schlag auf Schlag. Für die SG Schönebeck steigt am Mittwoch das erste Landesliga-Heimspiel seit über zwölf Jahren. Der Bezirksliga-Meister empfängt den gestandenen Landesligisten PSV Wesel-Lackhausen an der Ardelhütte.

Zum Saisonauftakt kassierte die SGS, trotz einer ordentlichen Leistung, eine unglückliche 1:3-Niederlage bei den Sportfreunden Niederwenigern. Gegen Wesel-Lackhausen hofft der Aufsteiger auf das erste Erfolgserlebnis, auch wenn die Vorbereitung etwas erschwert wurde. „Aufgrund von Reparaturen am Kunstrasen müssen wir mit dem Training etwas improvisieren und spielen eventuell auf dem ungewohnten zweiten Platz“, erklärt Coach Olaf Rehmann.

Frohnhausen reist zu Arminia Klosterhardt

Der SGS-Trainer weiter: „Für unser erstes Heimspiel hätten wir uns natürlich gefreut, wenn wir die gewohnten Bedingungen haben würden. Trotz aller Probleme wollen wir im Spiel gegen Wesel erneut eine gute Leistung zeigen und uns dann auch mit Punkten belohnen.“

Einen soliden Start in die neue Spielzeit erwischte der VfB Frohnhausen. Beim Heimspiel gegen den VfB Speldorf verdiente sich die Elf von Trainer-Urgestein Issam Said zumindest ein 1:1-Remis. „Speldorf war wirklich ein starker Gegner, das muss man so sagen“, berichtet Said rückblickend. Deshalb konnte der 46-Jährige mit dem Resultat leben.

Am Mittwoch um 20 Uhr reist die Said-Elf dann zu Arminia Klosterhardt und möchte auch dort etwas Zählbares mitnehmen. Die Arminia erreichte zuletzt in drei Jahren in Serie einen einstelligen Tabellenplatz und ist zuhause gegen die „Frohnhauser Löwen“ leicht favorisiert. Said möchte, dass sich seine Mannschaft nicht versteckt und mutig aufspielt: „Das wird ein schwieriges Spiel bei einer Champions League-Anstoßzeit. Wenn wir eine ähnliche Leistung wie gegen Speldorf abrufen können, haben wir definitiv eine Chance. Man kann aber immer noch nicht sagen, wo wir genau stehen. Das ist nach einem Spieltag zu früh. Wichtig für uns ist, dass Robin Barth wieder dabei ist. Er hatte uns am Sonntag gefehlt. Ich bin guter Dinge und hoffe, dass wir punkten können.“

Rellinghausen beim Spitzenreiter 1. FC Lintfort

Der ESC Rellinghausen gastiert zeitgleich beim aktuellen Spitzenreiter 1. FC Lintfort, der zu den Aufstiegsfavoriten zählt. Auch wenn der ESC in diesem Spiel der Außenseiter ist, wäre ein positives Ergebnis wichtig, um nicht direkt mit zwei Niederlagen unten zu stehen. Die erste Partie ging gegen Scherpenberg mit 0:2 verloren.

Die beiden anderen Essener Klubs – der FC Kray und die SpVgg Steele – absolvieren jeweils ein Heimspiel. Die Krayer treffen auf den SV Hönnepel-Niedermörmter. Nach dem 3:3-Remis zum Auftakt beim SV Biemenhorst möchte der Oberliga-Absteiger den ersten Dreier der Saison einfahren. „Wir müssen im Spiel nach vorne mutiger sein und klarer im Defensivverbund agieren. Ich bin optimistisch, dass wir am Mittwoch mehr Effektivität zeigen und weniger Fehler machen“, zeigt sich Coach Sebastian Amendt zuversichtlich.

Steele empfängt den Vizemeister Niederwenigern

Steele duelliert sich hingegen mit dem letztjährigen Vizemeister Sportfreunde Niederwenigern. Im ersten Duell trennte sich der Essener Landesligist in Bedburg-Hau 0:0. Trainer Dirk Möllensiep weiß um die Schwere der ersten Heimspielaufgabe: „Niederwenigern ist ganz klarer Favorit. Sie wollen natürlich oben mitspielen. Aber: Wir spielen zu Hause und wollen punkten. Jan Lippeck und Silas Klack weilen noch im Urlaub und werden uns fehlen.“

